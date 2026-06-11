Llega a Netflix una película animada de estilo gótico hecha en México: la recomendó Guillermo del Toro

Netflix suma una nueva película animada , es de origen mexicano y la recomendó Guillermo del Toro ("El laberinto del fauno") . Además, destaca por su estilo gótico similar al de Tim Burton. Sigue a una joven escritora ignorada por la sociedad descubre que los monstruos y criaturas que imagina existen realmente.

El drama romántico de Netflix basado en un best seller: imposible no llorar con esta historia en menos de 2 horas

La serie francesa de Netflix sobre un genio de las matemáticas: da un giro inesperado y tiene 8 capítulos cortos

"Soy Frankelda", la nueva película animada que desembarca en Netflix el 12 de junio . Dirigida por los hermanos Arturo y Roy Ambriz, la película se convirtió en el primer largometraje mexicano realizado íntegramente con la técnica stop motion , un proceso que implicó años de desarrollo y la creación manual de decenas de personajes, escenarios y objetos para dar vida a un universo cargado de fantasía y oscuridad.

La historia sigue a Frankelda, una escritora del México del siglo XIX que lucha por ser reconocida en un mundo que minimiza su talento. Sin embargo, sus relatos no son simples cuentos: en una dimensión paralela, esas criaturas existen y cobran vida. Cuando el príncipe Herneval descubre el mundo humano a través de sus escritos, ambos deberán unir fuerzas para restaurar el equilibrio entre las dos realidades antes de que colapsen.

Lejos de ser una simple película infantil, "Soy Frankelda" combina elementos de fantasía gótica, aventura, terror y drama con una propuesta visual inspirada en los grandes clásicos del stop motion. Su estética oscura y el cuidado por cada detalle la convierten en una de las producciones latinoamericanas más ambiciosas de los últimos años.

El proyecto también expande el universo de "Los sustos ocultos de Frankelda", la serie creada por Cinema Fantasma que ganó popularidad entre los fanáticos de la animación y que ahora da el salto al formato cinematográfico con una historia mucho más grande y compleja.

El apoyo de Guillermo del Toro a "Soy Frankelda"

Uno de los apoyos más importantes que recibió "Soy Frankelda" fue el de Guillermo del Toro, una de las figuras más reconocidas del cine fantástico a nivel mundial y un gran impulsor de la animación en stop motion.

El director mexicano siguió de cerca el proyecto de los hermanos Arturo y Roy Ambriz y destacó públicamente su importancia para la industria audiovisual del país.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CinemaTropical/status/2065040092658290703?s=20&partner=&hide_thread=false "Bright, beautiful, spooky—and ultimately, a treat" says The New York Times on the Mexican stop-motion animated film I AM FRANKELDA by Roy and Arturo Ambriz, premiering today on #Netflix https://t.co/PHLAxUkaK9 — Cinema Tropical (@CinemaTropical) June 11, 2026

Durante la presentación internacional de la película, Del Toro la definió como "un hito para la animación stop motion mexicana" y aseguró que representa "un verdadero triunfo de la visión, la tenacidad y el amor por este oficio". Sus elogios contribuyeron a posicionar la producción como una de las propuestas latinoamericanas más esperadas dentro del género.