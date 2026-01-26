Con casi 3 horas en Netflix: la película que tiene 9 nominaciones a los Oscar y que renueva el cine de terror

La temporada de premios ha dado un vuelco total este 23 de enero de 2026 con el anuncio de las candidaturas a los Oscar. El Frankenstein de Guillermo del Toro no solo sumó 9 nominaciones , sino que se ha consolidado como la película más impactante de Netflix, obligando a los suscriptores a redescubrir esta obra visual deslumbrante .

La película, que llegó a la plataforma en noviembre de 2025 , vuelve a ser el centro de la conversación global . Esta nueva versión del clásico de Mary Shelley se distancia de las adaptaciones tradicionales para ofrecer un lujo cinematográfico que combina el terror gótico con la ciencia ficción .

Lo que hace que esta producción se destaque por encima de otras series y películas es el sello inconfundible de su director . Guillermo del Toro despliega una estética barroca impactante , donde el maquillaje, el vestuario y los decorados construyen una atmósfera oscura y poética que ha dejado a la crítica internacional sin palabras.

La historia nos sumerge en la obsesión de Victor Frankenstein , un científico brillante interpretado por Oscar Isaac . Su ambición por desafiar a la muerte lo lleva a dar vida a una criatura humanoide, ensamblada con partes de cadáveres, en un relato que explora los límites entre la creación y la destrucción humana .

Un giro clave en la trama, y que suele sorprender al espectador, es el rechazo inicial del creador hacia su obra . Victor Frankenstein considera que su criatura carece de inteligencia y decide abandonarla; este dolor provoca que el ser, interpretado por Jacob Elordi , se rebele contra él, desatando las consecuencias más oscuras de la ambición .

Las 9 categorías donde busca hacer historia en los Oscar 2026

La consecuencia directa de su éxito narrativo es su dominio en la lista de los Premios Oscar 2026, donde compite en categorías que van desde lo técnico hasta lo actoral. Este reconocimiento confirma que no estamos ante una simple película de terror, sino ante una obra de profundidad emocional y ambición narrativa.

Entre las 9 nominaciones obtenidas por la película se encuentran:

Mejor película .

. Mejor actor de reparto: Jacob Elordi .

. Mejor fotografía .

. Mejor diseño de vestuario .

. Mejor maquillaje .

. Mejor producción .

. Mejor sonido .

. Mejor guion adaptado .

. Mejor banda sonora.

Con una duración de 2 horas y 32 minutos, la película ofrece una experiencia inmersiva que ya está disponible para ver en Netflix tanto en Latinoamérica como en España y Estados Unidos. El reparto se completa con figuras de la talla de Mia Goth, Christoph Waltz y Felix Kammerer, elevando el nivel de una producción que promete ser la gran ganadora de la gala.

Ver esta película ahora no es solo una elección de entretenimiento, sino una forma de entender el fenómeno cultural que marcará la entrega de los Oscar este año. Su belleza visual y su trama cuidada la posicionan como la obra más lograda de Del Toro hasta la fecha.