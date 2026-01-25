Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este lunes 26 de enero

El precio deldólar oficial para la venta minorista mantuvo un precio estable durante la semana pasada. Para este lunes, cotizará a $1.455 en Banco Nación. A su vez, el riesgo país continúa restando puntos, aunque está lejos de la cima regional que lidera Uruguay.
El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.
Banco por banco: la cotización del dólar para este lunes 26 de enero
Banco Nación: $1.455
Banco Galicia: $1.450
Banco BBVA: $1.455
Banco Santander: $1.460
Banco Ciudad: $1.450
Banco Patagonia: $1.455
Banco Macro: $1.465
Banco Hipotecario: $1.450
Banco Supervielle: $1.457
Banco Credicoop: $1.455
Banco Piano: $1.450
Banco Comercio: $1.445
ICBC: $1.450
Brubank: $1.450
Perspectivas del mercado y contexto financiero del país
El indicador de riesgo país volvió a mostrar una mejora significativa en la última semana, profundizando esa tendencia descendente que viene consolidándose desde las últimas elecciones legislativas. En este período, el índice retrocedió 39 unidades y se ubicó en los 527 puntos básicos: el nivel más bajo en más de siete años y medio. A pesar de esta caída, la Argentina todavía se mantiene lejos de los países mejor posicionados dentro del ranking regional.
Qué es el riesgo país
El riesgo país es una referencia clave para los inversores internacionales, ya que mide la percepción de incumplimiento de un Estado en relación con sus compromisos de deuda. El cálculo se realiza comparando el rendimiento de los bonos soberanos locales con el de los títulos del Tesoro de Estados Unidos, considerados el activo libre de riesgo. Cuando el indicador es alto, el país debe convalidar tasas de interés más elevadas para acceder al financiamiento externo. En el escenario actual, una eventual colocación de deuda debería hacerse a rendimientos de entre 9% y 9,27% anual, un costo que el equipo económico considera poco conveniente para avanzar con nuevas emisiones.
Dónde se ubica nuestro país en el ránking regional
En la comparación regional, la Argentina ocupa el puesto 18, con un nivel que sigue siendo de los más elevados. Solo Bolivia, con 546 puntos, y Belice, con 1.207, presentan registros superiores, aunque ambos quedan muy por debajo de Venezuela, donde el índice se dispara hasta 9.625enteros.
Desde las elecciones legislativas, el indicador mostró una compresión de más de 600 unidades, mientras que desde la llegada de Javier Milei al gobierno la reducción acumulada ronda los 1.400 enteros. Entre los factores que explican esta mejora se destacan el crecimiento de las reservas internacionales brutas del Banco Central, que alcanzaron su mayor nivel desde mediados de septiembre de 2021, y una mayor demanda por los bonos soberanos en dólares.
En paralelo, el BCRA sostuvo una racha de 15 jornadas consecutivas con compras de divisas tanto dentro como fuera del Mercado Libre de Cambios (MLC). En la última rueda, incorporó USD 75 millones, lo que llevó el acumulado semanal a 291 millones de dólares, aportando respaldo adicional a la dinámica financiera y a la percepción de mayor solidez externa.