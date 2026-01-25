Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este lunes 26 de enero

El dólar oficial para la venta minorista cerró a $1.455 la semana pasada. Conocé cómo estarán las cotizaciones de los diferentes bancos del país este lunes.

El precio del dólar oficial para la venta minorista mantuvo un precio estable durante la semana pasada. Para este lunes, cotizará a $1.455 en Banco Nación. A su vez, el riesgo país continúa restando puntos, aunque está lejos de la cima regional que lidera Uruguay.

dólar lunes 26 enero Dólar lunes 26 de enero 2026. WEB Precio del dólar para este lunes en cada banco El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

Banco por banco: la cotización del dólar para este lunes 26 de enero Banco Nación: $1.455

$1.455 Banco Galicia: $1.450

$1.450 Banco BBVA: $1.455

$1.455 Banco Santander: $1.460

$1.460 Banco Ciudad: $1.450

$1.450 Banco Patagonia: $1.455

$1.455 Banco Macro: $1.465

$1.465 Banco Hipotecario: $1.450

$1.450 Banco Supervielle: $1.457

$1.457 Banco Credicoop: $1.455

$1.455 Banco Piano: $1.450

$1.450 Banco Comercio: $1.445

$1.445 ICBC: $1.450

$1.450 Brubank: $1.450 Perspectivas del mercado y contexto financiero del país El indicador de riesgo país volvió a mostrar una mejora significativa en la última semana, profundizando esa tendencia descendente que viene consolidándose desde las últimas elecciones legislativas. En este período, el índice retrocedió 39 unidades y se ubicó en los 527 puntos básicos: el nivel más bajo en más de siete años y medio. A pesar de esta caída, la Argentina todavía se mantiene lejos de los países mejor posicionados dentro del ranking regional.

Qué es el riesgo país El riesgo país es una referencia clave para los inversores internacionales, ya que mide la percepción de incumplimiento de un Estado en relación con sus compromisos de deuda. El cálculo se realiza comparando el rendimiento de los bonos soberanos locales con el de los títulos del Tesoro de Estados Unidos, considerados el activo libre de riesgo. Cuando el indicador es alto, el país debe convalidar tasas de interés más elevadas para acceder al financiamiento externo. En el escenario actual, una eventual colocación de deuda debería hacerse a rendimientos de entre 9% y 9,27% anual, un costo que el equipo económico considera poco conveniente para avanzar con nuevas emisiones.

Dónde se ubica nuestro país en el ránking regional En la comparación regional, la Argentina ocupa el puesto 18, con un nivel que sigue siendo de los más elevados. Solo Bolivia, con 546 puntos, y Belice, con 1.207, presentan registros superiores, aunque ambos quedan muy por debajo de Venezuela, donde el índice se dispara hasta 9.625 enteros.