Las exportaciones agroindustriales alcanzaron un récord y superaron las 115 millones de toneladas en 2025

El sector agropecuario argentino concluyó el año 2025 con una dinámica positiva que llevó la actividad a niveles récord , impulsada por un desempeño sólido en diversos rubros productivos y una demanda internacional sostenida.

Según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, las exportaciones agroindustriales crecieron un 12% en volumen , alcanzando un hito histórico de 115,41 millones de toneladas , mientras que el valor de estos envíos aumentó un 9%, totalizando 52.337 millones de dólares .

Diciembre: un cierre de año con "brotes verdes" Durante el último mes de 2025, el Índice de Actividad de la Cadena Agropecuaria (IACA-BCR) registró una suba mensual desestacionalizada del 1,7%, ubicándose un 11,3% por encima de los niveles de diciembre del año anterior . Este repunte fue liderado principalmente por las labores agrícolas , que mostraron una mejora del 3,3%, seguidas por incrementos en la molienda de cebada (4,2%) y la producción de bioetanol (3,6%).

El avance de la campaña fina fue determinante para estos resultados:

El balance anual de 2025 destaca no solo por los volúmenes totales, sino por la excepcional performance de sectores específicos. Un total de 18 complejos agroindustriales alcanzaron su récord de los últimos 10 años , y 132 productos lograron sus mayores volúmenes de exportación en al menos siete años.

Entre los crecimientos más significativos respecto a 2024 se encuentran:

Colza: incrementó sus exportaciones en un 127% .

incrementó sus exportaciones en un . Arroz: creció un 78% .

creció un . Trigo: registró un aumento del 70% .

registró un aumento del . Girasol y Sorgo: con subas del 36% y 31% respectivamente.

Incluso sectores que enfrentaron caídas mensuales al cierre del año, como la lechería —que bajó un 0,6% en diciembre—, cerraron un balance anual sumamente positivo con un incremento interanual del 9,7% en la producción láctea, consolidándose como la segunda más alta de la serie histórica.

Desafíos logísticos y mercados estratégicos

A pesar del éxito exportador, el informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) advierte sobre un contexto internacional más desafiante hacia el futuro, marcado por una menor competitividad cambiaria y una presión a la baja en los precios globales.

En diciembre, las exportaciones de maíz se vieron afectadas por la fuerte competencia de Estados Unidos y Brasil, lo que generó un retroceso mensual del 0,9% en los envíos del complejo agroindustrial.

En cuanto al destino de la producción nacional, la concentración sigue siendo clave: diez países representan más del 58% del volumen exportado. Los principales compradores de productos argentinos en 2025 fueron China, Vietnam y Brasil, seguidos por Perú, Arabia Saudita, Malasia, India, Chile, Indonesia y Argelia.

Finalmente, el sector ganadero mostró una tendencia hacia la retención de hacienda y una mejora en la eficiencia individual por animal, lo que ha mantenido los precios firmes a pesar de una oferta a la baja en los últimos meses del año.