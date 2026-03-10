Las exportaciones de vino volvieron a aumentar en febrero, pero cayeron en valor

LAs expLas exportaciones de vino argentino comenzaron 2026 con una recuperación en volumen , impulsadas principalmente por el crecimiento de los envíos a granel y el fuerte avance de los vinos blancos . Según datos de comercialización del mercado externo del Instituto Nacional de Vitivinicultura ( INV ), en febrero las ventas externas de vino totalizaron 154.770 hectolitros, lo que representa un aumento interanual de 8,5%.

Desayuno de Coviar: cosecha con interrogantes pero perspectivas de repunte de precios y mercados

El repunte, sin embargo, muestra contrastes según el tipo de producto y la modalidad de envío . Mientras el vino a granel registró un salto significativo, el vino fraccionado —de mayor valor agregado— volvió a mostrar una caída en volumen y en valor. En paralelo, el mosto concentrado también registró un crecimiento relevante en los mercados internacionales.

El desempeño de febrero estuvo fuertemente impulsado por el vino a granel , que creció 55,7% en volumen respecto del mismo mes de 2025. Dentro de este segmento se destacó especialmente el vino blanco, cuyos envíos se dispararon 168,8% , mientras que el vino color aumentó 42,9%.

Este comportamiento refleja una tendencia que se viene observando desde comienzos del año: la mayor competitividad del granel frente al fraccionado en un contexto internacional todavía desafiante para el consumo de vino.

En contraste, el vino fraccionado registró una caída del 7,7% en febrero. Dentro de este segmento, los envíos de vino color retrocedieron 7,2% y los blancos disminuyeron 10%.

Exportaciones de vinos, “ahogadas” por la inflación según el Wall Street Journal Las exportaciones de vino fraccionado han caído 3% en el acumulado de enero y febrero

Fuerte crecimiento de los vinos blancos

Uno de los datos más relevantes del inicio de 2026 es el fuerte avance de los vinos blancos en los mercados externos. En febrero, las exportaciones de este tipo de vino crecieron 21% interanual, mientras que los vinos color aumentaron 6,3%.

La tendencia es aún más marcada en el acumulado del primer bimestre. Entre enero y febrero, las exportaciones totales de vino crecieron 12,5% en volumen, con un incremento del 72,4% en los vinos blancos y un alza mucho más moderada —del 2%— en los vinos color.

En ese mismo período, el vino a granel avanzó 57,2%, mientras que el fraccionado retrocedió 3%.

En 2014 cayeron las exportaciones de vino de Estados Unidos

Mosto y mercados: señales mixtas

El mosto concentrado también mostró un desempeño positivo. En febrero las exportaciones crecieron 12,7% en volumen respecto del mismo mes del año anterior, mientras que en el acumulado del primer bimestre el aumento fue de 21,9%.

En términos de valor, el panorama es más moderado. En febrero las exportaciones de vino sumaron US$45,9 millones, lo que implica una caída interanual de 7,6%. En el acumulado de enero y febrero, el valor total exportado alcanzó US$86,4 millones, un descenso de 2,2%.

Entre los principales destinos del vino argentino se mantienen mercados tradicionales como Estados Unidos, Reino Unido, Brasil y Canadá, que concentran buena parte de las ventas externas tanto de vino varietal como de vinos sin mención varietal.

En este contexto, el arranque de 2026 muestra señales de recuperación en volumen para la vitivinicultura argentina, aunque todavía con desafíos en materia de valor exportado y posicionamiento del vino fraccionado en los mercados internacionales.