Desayuno de Coviar: cosecha con interrogantes pero perspectivas de repunte de precios y mercados

Aunque todas las cosechas generan un cierto interrogante en cuanto a cantidad de uva y precios , la de 2026 parece estar particularmente atravesada por un panorama incierto. Diversos referentes de la industria le contaron a Los Andes, en el Desayuno de Coviar , qué están observando y cuáles son sus perspectivas.

Mario González en el Desayuno de Coviar: "La diversificación es el rumbo de la vitivinicultura"

Esta semana, Acovi difundió un nuevo pronóstico de cosecha , que marca una baja del 17%, más de 10 puntos por encima de lo que había arrojado el primer relevamiento. El presidente de la entidad y de la Corporación Vitivinícola Argentina, Fabián Ruggeri , confirmó que “la merma existe”, pero también consideró difícil que el precio suba “porque no hay un mercado de uvas, hay un mercado de elaboración”.

Como contraparte, señaló que será una buena campaña de mosto, como ya sucedió los dos años anteriores. Añadió que también hay posibilidades de vender vino blanco a granel, a Europa especialmente. Resaltó que esto permitirá no sólo agregar menos stock al actual, sino incluso descomprimir un poco los excedentes.

“Va a haber más equilibrio y calculo que el precio del vino a lo largo del año va a tender a subir, a equilibrarse un poco más hacia arriba”, evaluó. Advirtió que eso es lo que los productores van a percibir, porque no van a tener uva, sino vino este año, ya que han tenido que elaborar.

Consultado sobre si los datos de Acovi, que fueron respaldados por el Gobierno provincial, tuvieron un impacto en el mercado, Matías Manzanares, secretario de la Asociación de Viñateros de Mendoza (AVM) , indicó que todo sigue igual y que la situación es muy crítica . Sumó que hay viñateros a los que les han ofrecido $220 el kilo de uva en Rivadavia, pero a pagar a partir de octubre.

Coincidió en que no se está comprando uva, sino que toda la materia prima está yendo a elaboración para terceros. Y precisó que los tintos, y en particular los Malbec, están más complicados porque hay bodegas que ni los reciben, mientras que sí están elaborando blancos.

Sobre una posible solución a esto, planteó que siempre se dice que el productor tiene que ser más eficiente y obtener más kilos para bajar los costos. “Si tuviéramos más kilos este año, ¿qué hacemos? Tendríamos más sobrestock”, lanzó y agregó que el sector industrial acepta la suba en otros insumos -cartón, vidrio, corcho- pero no en la materia prima.

Pese a que reconoció que la situación está complicada para la producción primaria, con precios bajos, Manzanares señaló que hay dos bodegas con dificultades con acreedores (Bianchi y Norton), pero que se debe a desmanejos, mientras el resto de la industria está con números ajustados, pero bien.

Viñatero y bodeguero: se imponen los contratos para la próxima cosecha - Por M. Manzanares

Que el productor defienda los precios

El ministro de Producción de la provincia, Rodolfo Vargas Arizu, comentó que el precio todavía no se ha fijado y planteó que duda que se mantenga en los niveles actuales, porque el consumo en el mercado interno comenzó a aumentar en diciembre, y que también han repuntado las exportaciones de ciertos vinos.

Analizó que se está viendo que la cosecha es sensiblemente menor a lo que se había anticipado, ya que el INV difundió un pronóstico con un 9% de reducción y las rectificaciones están hablando de un 17% de merma. “El clima está raro, así que yo creo que los precios se van a nivelar. Por eso insto al productor a que defienda los precios. La relación productor-bodega es la que define el valor”, comentó.

Recordó que el Gobierno se ha enfocado en créditos para el sector, con el objetivo de que la uva se pueda cosechar en su totalidad. Con el Banco Nación, el agente financiero de la provincia, acordaron el lanzamiento de una línea con tasas del 24% y 26% (15 puntos por debajo de la tasa de mercado). Y el Fondo para la Transformación y el Crecimiento ofrece préstamos para productores de menos de 20 hectáreas, con un interés por debajo del 20%.

“Los stocks se van a regular, los precios se van a modificar. La semana pasada la queja era que no había precios. Bueno, sigue sin haber precios, pero con los créditos pueden cosechar. Y se van a regular los mercados. Yo no creo que vaya a sobrar vino, yo creo que va a faltar. Se va a diversificar. Se va a elaborar bastante mosto”, avizoró Vargas Arizu.

Rodolfo Vargas Arizu

Exportaciones “tempranas”

El presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), Carlos Tizio Mayer, les restó importancia a las cifras de los pronósticos y subrayó que sólo se sabe con certeza cómo estuvo la cosecha “cuando entra el último camión a la bodega”. Pero añadió que, si bien es cierto que en 2025 se había cosechado más uva hasta esta semana, viene por encima de 2024, 2020 y 2017.

“Hay que esperar, porque todavía no entran las variedades que son importantes en cantidad, como Malbec, Bonarda, Criolla grande, Cereza, Pedro Jiménez, que están empezando a cosecharse. Y la calidad es muy buena”, detalló.

Sobre si las desregulaciones implementadas por el INV favorecieron innovaciones, Tizio señaló que son decisiones empresarias, pero que lo importante es que “la puerta está abierta” y ya no se impide que la industria haga negocios.

En este sentido, destacó que la eliminación de la fecha de liberación del vino ha permitido que los vinos blancos 2026 se hayan podido exportar. “Ahora podés salir al exterior con la demanda del mercado. ¿Cuál es la demanda principal que tienen las nuevas generaciones? Bajo grado, buena acidez y mucha fruta. ¿Para qué vas a esperar a junio si ya podés hacer negocios?”, lanzó.

Carlos Tizio, presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura Carlos Tizio, presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura

Qué está pasando con los graneles

José Bartolucci, presidente de la Cámara Argentina de Vinos a Granel, comentó que desde el sector están esperanzados porque, con la nueva macroeconomía, creen que este año van a poder exportar un buen volumen. “Ya estamos empezando a participar en los mercados en que no estábamos, con vino genérico. Eso se vio reflejado en el mes de enero, y se va a seguir reflejando, seguramente”, evaluó.

Por otra parte, mencionó que también esperan que crezcan las exportaciones de varietales a granel. Y que ambos -genéricos y varietales- van a dar la posibilidad de sacar un poco de stock, lo que va a favorecer a la vitivinicultura en general, antes de que empiece a ingresar la nueva cosecha.

En cuanto a cómo vienen la vendimia y los precios, Bartolucci planteó que no cree que los valores vayan a repuntar y que el productor tendrá que empezar a evaluar qué cultivo le conviene más, en función de productividad. Pero también indicó que en Chile se han erradicado bastantes hectáreas de viñedos y han pasado de producir unos 1.200 millones de litros de vino a 900 millones, lo que abre posibilidades a los vinos argentinos.

José Bartolucci: “Para generar divisas hay que promover las exportaciones”

Desafíos para las economías regionales

Lucas Magnano, presidente de Coninagro, visitó la provincia en esta semana de Vendimia y participó en el Desayuno de Coviar. Evaluando la situación de la vitivinicultura, señaló que ven con preocupación los bajos precios, pero también que las crisis generan oportunidades.

En esta línea, mencionó que espera que se encuentren caminos, como una mayor elaboración de mosto, y que se haga más foco en lo que consume la gente y, en particular, los jóvenes, para que el consumo repunte.

Magnano planteó que desde Coninagro ven que a las economías regionales les está costando un poco más reactivarse después del “gran cambio macroeconómico que hubo en la Argentina”. Estimó que, en ciertos casos, se puede haber debido a que la cadena de abastecimiento tenía un sobrestock y que, de ser así, podría darse un pronto repunte.

Y manifestó que espera que sea así, porque a muchos productores no les están cerrando los números. “Esperemos que paulatinamente eso se vaya revirtiendo, que empiecen a bajar las tasas para que haya mejor financiamiento y puedan hacer las inversiones que necesitan”, dijo.