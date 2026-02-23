Vitivinicultura: repuntaron las exportaciones de graneles, pero la uva no tiene precio

El 2026 arrancó con un dato alentador para el sector vitivinícola: las exportaciones tuvieron un repunte del 17,9% en volumen . En particular, las ventas al exterior de graneles mostraron un crecimiento del 59,1%. Aún más, los vinos blancos sin fraccionar treparon un 688% en comparación con enero del año pasado.

Juan Manuel Palomo, gerente de la Cámara Argentina de Vinos a Granel , señaló que, cuando analizan el mercado, observan el comportamiento de varietales y genéricos. En cuanto a los primeros, no se produjo un gran aumento. Precisó que se pasó de unos 2,7 millones de litros de varietales sin fraccionar en enero de 2025 a unos 2,8 millones en el mismo mes de 2026; una diferencia de apenas 100 mil litros.

“El cambio fuerte se ve en los vinos genéricos. En los últimos tres años veníamos exportando entre 360 mil y 450 mil litros mensuales , y en el primer mes de 2026 fueron más de 2 millones de litros . La razón detrás de ese gran aumento está en los blancos”, detalló Palomo.

De 2022 en adelante, expresó, se perdió mucha competitividad y los vinos genéricos a granel son de bajo precio, por lo que era difícil competir en el exterior. Pero, en los últimos meses, distintos factores, como la estabilidad, el tipo de cambio y la existencia de stocks -que llevan los precios un poco a la baja-, les permitieron recuperar capacidad para ganar mercados.

De todos modos, aclaró que no ha sido un incremento de la magnitud del que hubo en 2020, cuando se observó una suba muy marcada de las ventas al exterior de genéricos. Pero sí se estaría en los niveles de 2021, que fue un buen año.

Más allá de los ingresos que pueda implicar para el sector, el gerente de la Cámara Argentina de Vinos a Granel destacó que, cuando hay stocks elevados de vino, es importante que se vayan exportando y los genéricos contribuyen mucho a nivelar las existencias. “Si bien son vinos de bajo valor unitario, con un precio medio de 30 centavos de dólar por litro exportado, es un gran traccionador de volumen y eso ayuda a que los precios en la plaza no se depriman”, planteó.

Sumó que hay una gran demanda internacional de vinos genéricos y que países como Alemania, España y República Checa han retomado la compra de blancos sin denominación a granel, que luego usan para marcas propias o para blends.

Cambio de tendencia

Desde la Cámara Argentina de Vinos a Granel entienden que este repunte es muy positivo, después de años de caídas profundas en las exportaciones. De hecho, esperaban que 2025 fuera más favorable, pero siguió siendo complicado, con una disminución del del 14,3% en volumen exportado en comparación con el año anterior.

En cuanto a las perspectivas, Palomo consideró que 2026 será mejor que 2025, porque la estabilización macroeconómica no tiene un efecto inmediato, sino que hay que realizar una serie de acciones para volver a presentarse en el exterior como un proveedor confiable. Esto, después de que, en el pasado, los vaivenes de precios han provocado que entraran y salieran del mercado.

Qué pasó con el mosto

Las exportaciones de mosto también tuvieron un repunte en enero. El anticipo de comercialización de vinos y mostos en el mercado externo, del INV (Instituto Nacional de Vitivinicultura), refleja un aumento del 37,5% con respecto al primer mes de 2025.

Sin embargo, Martín Materia, presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes y Exportadores de Mosto, expresó que puede deberse a diversas razones, como que la manzana no tenía aranceles para ingresar a Estados Unidos y hoy sí; del 45% versos el 10% de la uva. Otro motivo podría ser que algún importador haya tenido que reponer un inventario de uva y que eso no haya sucedido en enero de 2025.

Pero indicó que en 2025 hubo un pequeño repunte en volumen de exportaciones (del 3,5%), con caída en la facturación. Y anticipó que están viendo que en 2026 hay suficiente materia prima para elaborar y que el volumen de ventas al exterior será muy similar al del año pasado.

“Estaríamos nuevamente por debajo de las 100.000 toneladas promedio que veníamos exportando años anteriores”, indicó, aunque añadió que hay que esperar a ver qué sucede en septiembre, cuando comiencen las cosechas en el hemisferio norte; lo que puede modificar -para bien o para mal- estas perspectivas.

Cómo avanza la cosecha

El sector primario de la vitivinicultura está atravesando una cosecha compleja, cargado da incertidumbre y una cierta preocupación. El secretario de la Asociación de Viñateros de Mendoza, Matías Manzanares, explicó que no hay precio para la uva y que las bodegas no están comprando.

Añadió que ha recibido comentarios de que hay cola en una empresa que está adquiriendo uvas criollas a $220, para pagar recién a partir de octubre. Pero que muchas bodegas están recibiendo materia prima sin un valor y para elaborar a terceros (no compran uva). Por otra parte, tampoco están aceptando Malbec.

“Nosotros seguimos sosteniendo que no hay sobre stock. Es todo un fantasma”, afirmó. Y señaló que el motivo por el que no se quiere comprar uva y poner un precio es otro. Asimismo, señaló que el mercado se está recuperando y se está volviendo a consumir vino, por lo que estimó que la situación “tiene que mejorar”.