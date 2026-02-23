Jorge Brito: "Queremos ampliar y llegar a 1.000 MW en Mendoza con energía renovable"

El presidente de Genneia , Jorge Brito , aseguró que la provincia ocupa un lugar central en la estrategia de expansión de la empresa y planteó como meta alcanzar una capacidad instalada cercana a los 1.000 MW . Según explicó, la decisión de invertir en Mendoza responde a factores técnicos y económicos que la vuelven especialmente competitiva para el desarrollo de proyectos solares.

Cuatro intoxicados con monóxido en un hotel de Capital: uno fue trasladado en estado crítico

Ruta 7 hasta Chile: Nación avanzó con la licitación del Tramo Cuyo, una obra muy reclamada por Mendoza

Brito señaló que "lo primero que hay que destacar es el porqué de Mendoza" y destacó especialmente el recurso solar disponible en la región. En ese sentido, sostuvo que "cuando uno habla de Mendoza, uno tiene que hablar del factor solar, que es importantísimo" , y agregó que los niveles de generación son elevados en gran parte del oeste argentino, particularmente a lo largo de la traza de la Ruta 40.

El empresario explicó durante la conferencia de prensa que, además de las condiciones naturales, existen otros factores que influyen en la toma de decisiones. Indicó que la capacidad de despacho es relevante, pero remarcó que también resulta clave la estabilidad normativa y afirmó que "para nosotros poder trabajar en la provincia de Mendoza es muy importante" , lo que impulsa nuevos proyectos en evaluación.

El crecimiento de la generación renovable en Mendoza está vinculado principalmente a la demanda de empresas privadas. Brito confirmó que el parque solar de Luján de Cuyo ya cuenta con acuerdos firmados y señaló que “ya hay aproximadamente 10 contratos con empresas” , lo que asegura parte de la demanda de energía.

Explicó que la electricidad producida se integra al sistema interconectado nacional y precisó que “la energía es fungible, no es exactamente la misma, esto va al interconectado” , aunque el incremento de potencia impacta en la disponibilidad energética provincial. En ese sentido indicó que “en este caso, estamos aumentando 150 megas a la matriz energética, estamos fomentando nuevos contratos para privados”.

Parque Solar Anchoris (6) Marcelo Alvarez

Brito también destacó el impacto social de los proyectos energéticos y explicó que la empresa exige a sus contratistas priorizar trabajadores locales. Según indicó, en este proyecto de Luján de Cuyo se crearon 350 puestos de trabajos, algunos terciarizados.

El empresario señaló que este esquema busca que las inversiones tengan un efecto directo en las economías regionales y contribuyan al desarrollo de las comunidades donde se instalan los parques solares.

El parque solar Anchoris se compone de 360 mil paneles bifaciales y tendría capacidad equivalente para abastecer el consumo de unos 125.000 hogares, aunque en la práctica la electricidad se destinará a grandes usuarios industriales mediante contratos del régimen MATER.

Los factores de carga rondan el 40%, un nivel entre los más altos de Argentina, favorecido por un promedio anual de días nublados que no llega a los dos dígitos.A nivel nacional, la compañía se encamina a superar los 1,7 GW de potencia renovable instalada entre proyectos eólicos y solares, con inversiones acumuladas cercanas a los 2.000 millones de dólares, consolidando su posición como uno de los principales generadores privados de energías limpias del país.

El contexto económico y el financiamiento productivo

Durante la entrevista, Brito también analizó la situación económica nacional y sostuvo que, si bien la baja de la inflación es un objetivo importante, actualmente existen dificultades para el desarrollo de la actividad privada.

En ese sentido afirmó que “hoy hay una suerte de estrangulamiento en la actividad privada” y planteó que sería necesario “mirar más de cerca lo que está ocurriendo en la actividad privada y no tanto la inflación”, aunque aclaró que eso no implica abandonar el superávit fiscal.

También propuso avanzar en herramientas de financiamiento para sectores productivos y señaló que habilitar préstamos en dólares podría convertirse en “un acelerador de la economía”, especialmente para actividades con ingresos en moneda extranjera. Según explicó, existen recursos fuera del sistema financiero que podrían canalizarse hacia la inversión si se generaran condiciones adecuadas.

Parque Solar Anchoris (7) Walter Caballero

Uno de los objetivos centrales de la empresa es ampliar su capacidad instalada en la provincia hasta alcanzar una escala mayor de generación renovable. Brito sostuvo que el crecimiento previsto responde al potencial energético de Mendoza y a la necesidad de acompañar el desarrollo productivo.

En ese sentido explicó que la compañía busca consolidar su presencia y afirmó que “queremos ampliar, queremos llegar a un giga, queremos llegar a 1000 watts en esta provincia”, con la idea de seguir sumando proyectos en distintos puntos del territorio.

El empresario señaló que la meta apunta a fortalecer el sistema energético provincial y contribuir a que Mendoza pueda avanzar hacia el autoabastecimiento y eventualmente convertirse en exportadora de energía renovable.

El proyecto Mendoza Sur Diamante y las nuevas inversiones

El presidente de Genneia, Jorge Brito explicó que la empresa analiza nuevos desarrollos solares para ampliar su presencia en Mendoza. Entre los proyectos en estudio aparece Mendoza Sur Diamante, que podría convertirse en una de las inversiones energéticas más importantes previstas para la provincia.

Según detalló, el parque “tendría más de 350, 400 megavatios, con lo cual estaríamos hablando de una inversión de más de 300 millones de dólares”, lo que permitiría encuadrarlo dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Sin embargo, aclaró que el proyecto todavía no fue presentado formalmente y señaló que “todavía esto no tiene peticiones y cuando lo tenga ahí digamos a comunicarlo de la manera que corresponde”.

Parque Solar Anchoris (5) Marcelo Alvarez

El empresario indicó que la compañía continúa evaluando alternativas de expansión, aunque remarcó que por tratarse de una firma con oferta pública no puede anticipar nuevos anuncios más allá de los proyectos confirmados.

Minería e inversiones en Mendoza

El crecimiento de la generación renovable en la provincia también aparece vinculado a la expansión de sectores productivos de alto consumo energético. En ese contexto, Jorge Brito explicó que el modelo de negocios de la compañía se apoya principalmente en contratos privados con grandes usuarios y sostuvo que la minería aparece como uno de los segmentos con mayor potencial de crecimiento en Mendoza.

El empresario señaló que proyectos vinculados al cobre demandan grandes volúmenes de energía eléctrica, lo que los convierte en clientes estratégicos para el desarrollo de nueva capacidad renovable. En ese sentido, planteó que el avance de la actividad minera podría impulsar nuevas inversiones energéticas en la provincia y consolidar la demanda necesaria para ampliar la generación solar.

En paralelo, Brito adelantó que el grupo empresario también evalúa nuevas inversiones en Mendoza y explicó que desde Banco Macro analizan trasladar la casa central a Luján de Cuyo. Según indicó, "seguramente estemos anunciando próximamente la mudanza", en un movimiento que reforzaría la presencia corporativa del grupo en la provincia.