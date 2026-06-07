El boom de las bodas personalizadas: tatuajes "en vivo", streaming y niñeras

El casamiento es un recuerdo inolvidable en una relación, por lo que muchas parejas buscan que esa fiesta sea capaz de contar su historia . Al momento de organizar una boda, buscan convertir esa fecha en una experiencia única, diseñada a su medida y capaz de sorprender tanto a ellos como a sus invitados.

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En Mendoza, esta tendencia es cada vez más elegida por los recién casados, quienes organizan eventos personalizados y buscan la originalidad e innovación en su gran día. En diálogo con Los Andes , Belén Bontorno, wedding planner con más de 15 años de experiencia, cuenta qué buscan los novios a la hora de organizar su casamiento y cuáles son los servicios que más se ofrecen.

Según señala Bontorno, muchas parejas comienzan a organizar su boda hasta un año antes y destaca que existe una tendencia muy marcada en ir hacia el detalle personalizado. "En estas bodas, desde el momento en que te invitan al evento ya hay algo diferente. Las parejas buscan sorprender al invitado", apunta.

La wedding planner destaca el auge de los casamientos temáticos , donde cada detalle es pensado con detenimiento para crear una atmósfera única. "Hace poco hicimos uno con la temática Bridgerton y hubo personajes vestidos de la época. La vajilla, la decoración, el catering, todo tenía un tono característico", detalla.

Y apunta a un momento crucial que se vive en los casamientos y que se convirtió en un "show" en sí mismo: la entrada de los novios. Según comenta, la novia suele ingresar con sus amigas y el novio con los suyos, y se crean verdaderas producciones artísticas.

"Planificamos meses antes cómo van a ingresar. Muchos entran con remeras personalizadas, con gorras, con cotillón, inflables gigantes, osos gigantes, tirando burbujas con pistolas, billetes, papeles de colores con la cara de la novia… Son mini eventos dentro del evento", subraya Bontorno.

Casamientos en Mendoza- Entrada de novios La entrada de los novios: un show en sí mismo Instagram | @belenbontorno

Tatuajes como souvenirs

En Mendoza, existe una tendencia innovadora que busca llevar los recuerdos del evento a otro nivel: los tatuajes en el momento. Estos funcionan como un "souvenir en la piel" y cada vez son más elegidos por los novios.

Tomás Zelaya es dueño del estudio "Cultura Hermandad Tattoo" y cuenta que su local es el primero en ofrecer servicios de tatuajes en casamientos de Mendoza, una propuesta que desarrolla desde hace ocho años.

El servicio es contratado tanto por novios como por wedding planners y nació con la idea de que sea un souvenir eterno. "Tenemos una reunión con los novios y ellos contratan el servicio para que lo disfruten todos los invitados. Somos mínimo cuatro o cinco personas que trabajamos durante el evento", explica.

Tatuajes en Boda Los tatuajes como souvenirs: una tendencia en las bodas mendocinas. Cultura Hermandad Tattoo

Al lugar se llevan impresoras y diseños que eligen los novios para que los invitados definan el tattoo que deseen. Sin embargo, Tomás subraya que la propuesta contempla algunas reglas para garantizar la atención de todos los invitados. "Se ofrecen tatuajes que duran 10 minutos en hacerse, por lo que son pequeños. Todos lineales, en negro y uno por persona", aclara.

Remeras, gorras y recuerdos personalizados

Algo que cada vez está más presente en las bodas es el merchandising propio de los novios, que pueden ser remeras, gorras, llaveros o cualquier detalle que la pareja desee. Ileana Pérez, fundadora del emprendimiento mendocino "Mancha urbana", cuenta que ofrece el servicio "T-Shirt Bar", que consiste en el estampado de remeras en casamientos.

"Funciona como una experiencia interactiva donde los invitados pueden personalizar sus remeras con distintos diseños, frases o elementos creados especialmente para la ocasión. Esto no sólo aporta entretenimiento durante el evento, sino que, además, cada persona se lleva un recuerdo original y de calidad", relata a Los Andes. Además, detalla que, durante la celebración, se encargan de toda la producción y atención del espacio.

Pero las remeras no son el único producto que ofrecen, sino que en el servicio también se incluyen gorras, buzos y todo aquello que se pueda estampar. Se ofrece un stand instalado el día del evento con diseños preseleccionados, planchas para estampar y el material para imprimir en el momento.

Servicios para que nadie se quede afuera

Si bien hace unos años comenzó a implementarse el servicio de niñeras para entretener a los menores durante la fiesta, Belén Bontorno destaca que actualmente también existe la posibilidad de servicios de cuidados a adultos mayores.

Según comenta, su empresa cuenta con un grupo de gerontólogas, profesionales de la salud que se encargan de cuidar a los abuelos antes, durante y después de la fiesta. "En este servicio, la profesional la busca, la lleva a maquillar, a peinar, la llevan al evento y la cuidan toda la noche hasta que se quiera ir a su casa. La persona mayor tendrá los cuidados necesarios para que vos puedas disfrutar del evento y tu abuelo o abuela pueda compartir con vos esa noche", explica.

Inflables en bodas de Mendoza Inflables, juegos y niñeras: un servicio para que nadie se quede afuera. Instagram | @belenbontorno

En la misma línea, también se ofrece un servicio para niños con autismo, en donde acuden profesionales especializados para cuidar a los pequeños, entretenerlos y garantizarles un ambiente seguro.

"También tenemos un grupo de maestras jardineras que cuidan a los niños y llevan inflables, cuadernitos para pintar, pero ese cuadernito tiene fotos de los novios. Está personalizado con alguna foto que pasamos a dibujo y los chicos pintan y después se lo llevan como recuerdo", agrega Bontorno.

Las bodas en la era digital

Tal como explica la wedding planner, las tendencias en los casamientos suelen durar seis meses, por lo que las modas se renuevan constantemente. En esta línea, adelanta sobre un servicio que comenzaría a implementarse a partir de agosto de este año: el streaming en las bodas.

"La idea es que, durante el evento, los invitados vayan pasando por el stand del stream y le puedan dejar mensajes a los novios o cuenten alguna anécdota. Todo eso queda grabado para que ellos puedan verlo después. Ofrecemos el servicio hasta con conductores para que entrevisten a los invitados", detalla.

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Otro servicio similar es el Wedding Content Creator, que lleva la experiencia del casamiento directamente a las redes sociales. "Se crea una red social para los novios y todo el contenido se edita durante la noche y se publica. En el evento también hay community managers que van sacando fotos, haciendo juegos y entrevistas a los invitados", explica Belén.

Casamientos en Mendoza- Ceremonia Los novios organizan eventos personalizados y buscan la originalidad e innovación en su gran día. Instagram | @belenbontorno

Evidentemente, no hay límites a la hora de planificar una fiesta. Hay bodas en salones o bodegas, pero también en campos, fábricas abandonadas, casas viejas, estancias o cualquier lugar donde se pueda reunir gente a pasar un gran momento.

Los casamientos son mucho más que una buena recepción, una ceremonia formal o un menú fino. Es la identidad de los novios, la personalización y una puesta en escena donde no hay límites para transformar ese día en el mejor de todos.