21 de julio de 2026 - 22:10

Suspenden las clases presenciales en Uspallata, La Carrera y Manzano Histórico por el mal tiempo

La Dirección General de Escuelas suspendió las clases presenciales del turno mañana en Uspallata, La Carrera, Manzano Histórico y otras localidades cordilleranas debido a las nevadas, el frío extremo y la intransitabilidad de los caminos.

Suspensión de clases presenciales en Uspallata, La Carrera y Manzano Histórico. (archivo)

Suspensión de clases presenciales en Uspallata, La Carrera y Manzano Histórico. (archivo)

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La Dirección General de Escuelas (DGE) suspendió las clases presenciales del turno mañana de este miércoles 22 de julio en distintas localidades cordilleranas de Mendoza debido a las condiciones meteorológicas adversas pronosticadas para la jornada.

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La medida alcanza a las escuelas de todos los niveles y modalidades ubicadas en Uspallata, Polvaredas, Punta de Vacas y Puente del Inca, en el departamento de Las Heras, además de La Carrera, en Tupungato, y Manzano Histórico, en Tunuyán.

Según informó la DGE, la decisión fue adoptada tras las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, que advirtió sobre la presencia de nevadas, lluvias, fuertes vientos, temperaturas bajo cero e intransitabilidad de los caminos, condiciones que dificultan el traslado seguro de estudiantes, docentes y personal educativo.

Suspensión de clases presenciales en Uspallata, La Carrera y Manzano Histórico.

Suspensión de clases presenciales en Uspallata, La Carrera y Manzano Histórico.

Las clases continuarán de manera virtual

Durante la suspensión de la presencialidad, las actividades escolares deberán desarrollarse mediante la plataforma Escuela Digital Mendoza, con el objetivo de garantizar la continuidad pedagógica mientras persistan las condiciones climáticas adversas.

En tanto, el resto de los establecimientos educativos de la provincia mantendrán el dictado de clases con total normalidad, ya que no presentan inconvenientes vinculados al estado del tiempo según el reporte oficial.

Nevadas en alta montaña.

Nevadas en alta montaña.

Cómo seguirá el tiempo en Mendoza

De acuerdo con el pronóstico oficial, las condiciones extremas en la cordillera comenzarán a perder intensidad de manera gradual durante las próximas horas. Sin embargo, continuarán registrándose nevadas ligeras en alta montaña, lo que mantendrá un ambiente muy frío y la presencia de hielo en sectores cercanos a los pasos internacionales.

Para el jueves 23 de julio, se espera una mejora paulatina del tiempo en el llano. El pronóstico anticipa una jornada algo nublada, con vientos moderados del noreste, neblinas durante las primeras horas del día y un ascenso de la temperatura, con una mínima de 3°C y una máxima de 15°C.

No obstante, la inestabilidad persistirá en las zonas de montaña, donde se prevén precipitaciones en la precordillera del Valle de Uco y nevadas de intensidad moderada en la cordillera, por lo que las autoridades continuarán monitoreando la evolución de las condiciones meteorológicas.

Se recomienda a quienes deban circular por rutas de montaña consultar previamente el estado de los caminos y respetar las indicaciones de los organismos competentes.

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