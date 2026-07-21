Las coberturas de vacunación alcanzaron los porcentajes más altos en 2025

Este martes, el Ministerio de Salud de la Nación dio a conocer las coberturas de vacunación correspondientes a 2025 . Según los datos consolidados en el Registro Federal de Vacunación Nominalizado (NOMIVAC), durante el último año nuestro país logró mejoras en las principales vacunas de la infancia, la adolescencia y el embarazo.

Operan a niños de ambos pies y salen caminando en el día: la revolucionaria técnica de un equipo médico mendocino

En el informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, se indicó además que las cinco vacunas trazadoras del primer año de vida (BCG, Hepatitis B neonatal, Quíntuple, IPV y Neumococo) lograron superar el 90% de la población objetivo y mejorar, incluso, las coberturas de 2022.

El informe publicado destaca los incrementos de 6,4 puntos porcentuales en BCG; 9 puntos en Hepatitis B neonatal ; 6,9 puntos en la primera dosis de Quíntuple; 6 puntos en la primera dosis de IPV; y 5,6 puntos en la primera dosis de Neumococo.

Como resultado de estos aumentos, las coberturas nacionales alcanzaron el 93,5% para BCG; 92% para Hepatitis B neonatal; y de 91,6% para Quíntuple; 91,3% para IPV y 90,1% para Neumococo en las primeras dosis.

Los datos del Ministerio de Salud de la Nación muestran mejoras en las principales vacunas de la infancia, la adolescencia y el embarazo durante el 2025.

En su segundo año consecutivo de implementación, la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) alcanzó el 74% de cobertura, superando el 67,8% registrado en 2024. La vacuna contra el VSR está indicada a embarazadas que se encuentren entre la semana 32 y 36 de embarazo inclusive, con el objetivo de fortalecer la protección de los recién nacidos frente a las formas graves de bronquiolitis y otras infecciones respiratorias.

En lo que refiere a la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), en 2024 se modificó el esquema de vacunación pasando de una dosis a los 11 años más un refuerzo entre los 6 y 12 meses posteriores, a una dosis única a la misma edad.

La implementación de la monodosis mejoró la protección de los adolescentes al pasar de una vacuna cuadrivalente (contra cuatro genotipos del virus) a una nonavalente (protege contra nueve genotipos).

Si se tiene en cuenta la cobertura oportuna (dosis aplicadas durante el año calendario correspondiente), en 2025 se logró un aumento de 5,46 puntos porcentuales respecto a 2024 en mujeres (55,5% a 61,2%) y 5,62 en varones (50,9% a 56,5%).

Impacto del nuevo sistema de registro

Es importante tener en cuenta que en 2023 se comenzó a implementar un Registro Nominal de Vacunación Electrónico (NOMIVAC) con el objetivo de mejorar la calidad y la confiabilidad de los datos informados por las jurisdicciones y de reducir los tiempos de notificación.

Implementación de un Registro Nominal de Vacunación Electrónico (NOMIVAC)

El registro nominal permitió asociar cada dosis notificada a una persona específica dejando atrás la carga de vacunas aplicadas según números absolutos. Esto generó un sinceramiento en la cantidad de dosis notificadas que impactó en las coberturas de los años subsiguientes.

Así crecieron las coberturas de vacunación

En 2024 y 2025 las vacunas trazadoras lograron recuperar y sostener la tendencia de crecimiento, superando incluso los valores alcanzados en 2022, previos al sinceramiento de los datos:

Hepatitis B neonatal: 79,2% (2022) → 83% (2024)

79,2% (2022) → 83% (2024) BCG : 80,9% (2022) → 87,1% (2024)

: 80,9% (2022) → 87,1% (2024) Quíntuple de los 2 meses : 89,97% (2022) → más del 90% (2025)

: 89,97% (2022) → más del 90% (2025) IPV de los 2 meses : 90,37% (2022) → más del 90% (2025)

: 90,37% (2022) → más del 90% (2025) Neumococo de los 2 meses: 89,94% (2022) → más del 90% (2025)

Refuerzos (2024-2025)

Triple Viral: 46,7% (2024) → 54,8% (2025)

46,7% (2024) → 54,8% (2025) Triple Bacteriana Celular : 46,4% (2024) → 58,3% (2025)

: 46,4% (2024) → 58,3% (2025) IPV/Salk : 47,6% (2024) → 57,2% (2025)

: 47,6% (2024) → 57,2% (2025) Varicela: 45,8% (2024) → 56% (2025)

45,8% (2024) → 56% (2025) dTpa (Triple Bacteriana Acelular) : 54,1% (2024) → 58% (2025)

: 54,1% (2024) → 58% (2025) Meningococo: 51,9% (2024) → 57,1% (2025)

En nuestro país las coberturas de vacunación mostraron una caída promedio de 10 puntos entre 2009 y 2019. En el año 2020, el impacto de la pandemia generó otro descenso de 10 puntos en todas las coberturas. Si bien las coberturas comenzaron a presentar una leve recuperación a partir de 2021, recién en 2025 se lograron consolidar estos crecimientos en base a datos reales y confiables.