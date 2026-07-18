Aumentan los argentinos que no consideran importante tener hijos: anticipan que seguirá bajando la natalidad

El descenso de los nacimientos es un tema que se ha instalado en la conversación y se observa desde hace varios años. Ahora, un estudio dio cuenta de cuánto ha perdido peso la importancia de tener hijos para los argentinos y en particular para los mendocinos .

Especialista nacional en Mendoza: "La baja de los nacimientos es una oportunidad para hacer las cosas bien"

Una investigación del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral mostró que no solo menos de la mitad de las personas considera importante tener hijos, sino que además, esta proporción ha bajado 31 puntos porcentuales en una década. Incluso, entre los jóvenes es menor aún y solo 4 de cada 10 consideran esto como parte trascendente de su proyecto de vida. Luego de un descenso a la mitad en la cantidad de bebés que nacen por año en tan solo una década en Mendoza, cabe preguntarse si esto se profundizará si tantos jóvenes han perdido interés en tener hijos.

El Observatorio del Desarrollo Humano y la Vulnerabilidad del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral presentó los resultados de su estudio longitudinal sobre familia en Argentina, que revela un profundo cambio en la manera en que los argentinos conciben la maternidad y la paternidad.

Desde el año 2000, este abordaje releva la evolución de las actitudes y valores familiares en el país. La edición 2025, basada en una muestra nacional de 1.028 adultos, se conoce en un contexto en el que los nacimientos cayeron un 47% en la última década y Argentina registra una de las tasas de fecundidad más bajas de América Latina . En ese escenario, la investigación muestra un profundo cambio cultural: solo el 46% de los argentinos considera muy importante tener hijos, frente al 77% de hace diez años.

Menor importancia de hijos: Solo el 46% de los argentinos considera muy importante tener hijos, una baja de 31 puntos en una década.

Entre quienes no desean tener hijos, el 57,3% afirma que no forman parte de su proyecto de vida y apenas el 34% de los jóvenes de 18 a 34 años considera que la maternidad y la paternidad son muy importantes para una vida plena. Además, uno de cada cuatro menciona el contexto ambiental, social o político como un motivo para no ser padre o madre.

Cambios en la natalidad

Los resultados se conocen en un contexto de profundas transformaciones demográficas. De acuerdo con datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) del Ministerio de Salud de la Nación, entre 2014 y 2024 los nacimientos en Argentina cayeron un 47%, al pasar de 777.012 a 413.135 en 10 años, la disminución más pronunciada de toda la serie histórica disponible.

“Con una tasa de fecundidad de apenas 1,2 hijos por mujer, el país ya se ubica entre los 4 países de América Latina con niveles de fecundidad ultrabaja (≤ 1,3 hijos por mujer)”, advierten las investigadoras. Al mismo tiempo, la población envejece como consecuencia de una mayor esperanza de vida y de la sostenida reducción de la natalidad, configurando un nuevo escenario demográfico para el país.

Menor importancia de hijos: Solo el 46% de los argentinos considera muy importante tener hijos, una baja de 31 puntos en una década. Web

Los datos del Ministerio de Salud son contundentes y dan cuenta de que, en la disminución de los nacimientos que se produjo la última década (2014-2024) Mendoza presenta una proporción levemente mayor a la media nacional y alcanza el 49%. Se encuentra entre las ocho provincias que superan ese promedio nacional sobre las 24 jurisdicciones.

El futuro próximo con menos nacimientos

Por eso, ante la consulta de Los Andes, las expertas aseguraron que puede anticiparse que la natalidad siga bajando los próximos años. Lorena Bolzon, Victoria Bein, Dolores Dimier y María Sol González, dijeron que esto será así “absolutamente” y señalaron que ya estamos acercándonos al estancamiento poblacional.

Señalaron que, como resultado, la brecha entre nacimientos y defunciones se redujo, pasando de una diferencia holgada a una mucho más estrecha en 2024 (413 mil nacimientos frente a 376 mil defunciones). Esto sugiere una transición hacia un crecimiento vegetativo cada vez más bajo (diferencia entre nacimiento y mortalidad). El panorama acerca al país a un escenario de estancamiento demográfico e incluso potencial saldo natural nulo o negativo en el mediano plazo si las tendencias persisten, dijeron en referencia a datos del Ministerio de Salud de entre 1995 y 2026.

A 2024 se reportan provincias con saldo natural negativo como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (21 mil nacimientos frente a 30 mil defunciones), así como la provincia de Buenos Aires (14 mil nacimientos frente a 15 mil defunciones). Mientras que otras provincias se acercan a un saldo natural nulo, como Córdoba, La Pampa y San Luis.

En ese sentido, marcaron lo que implica esto para un país: “Si la tendencia sigue, Argentina se acerca a un escenario de estancamiento demográfico e incluso de crecimiento vegetativo negativo en el mediano plazo. Es decir, dejar de crecer por dinámica propia (nacimientos menos muertes) y depender cada vez más de la migración para sostener la población activa”, resaltaron.