Especialista nacional en Mendoza: "La baja de los nacimientos es una oportunidad para hacer las cosas bien"

El marcado descenso de los nacimientos , casi como un signo de época, es una tendencia instalada y, en ello, aunque muchos ven un problema, hay quienes creen que se trata de un escenario que se puede aprovechar para hacer ajustes y, por qué no, mejoras.

Milei atribuyó al aborto la baja en la natalidad, pero el descenso comenzó antes de la legalización

“ La baja de la natalidad hay que vivirla como una oportunidad, una oportunidad de hacer las cosas bien”, sostuvo la doctora Diana Fariña, exdirectora de Maternidad e Infancia de la Nación , quien estuvo de visita en Mendoza .

“El descenso es parecido al de todo el mundo, pero acá se hizo en menos años, del 2014 hasta ahora, entonces, eso es lo que más sorprende. Pero yo quiero transmitirle a la población que esto es una oportunidad para empezar a hacer algunas cosas para mejorar”, agregó la experta que visitó hospitales locales .

En el mismo sentido ha trabajado la Dirección General de Escuelas, que ha refuncionalizado espacios ante la baja de la matrícula y ha sumado salas en Nivel Inicial.

Para la especialista , el cambio responde a transformaciones sociales profundas . “La mujer se empoderó en muchos aspectos, empezó a trabajar, los métodos anticonceptivos están al alcance de la mano. Se luchó mucho en salud pública para lograr que la mujer quede embarazada cuando quiere, y ahora estamos en ese momento”, explicó.

En ese contexto, sostuvo que el sistema sanitario debe replantearse su organización. “Es malo tener pocos partos, muy malo, pero también es malo tener muchísimos partos. Estamos en un momento donde tenemos que replantearnos cuántos partos queremos que tenga cada maternidad”, afirmó.

InfoDatos - Desde 2008, cayó 16% la cantidad de nacimientos en Mendoza El marcado descenso de los nacimientos, casi como un signo de época, es una tendencia instalada y, en ello, aunque muchos ven un problema, hay quienes creen que se trata de un escenario que se puede aprovechar para hacer ajustes y, por qué no, mejoras.

La especialista insiste en cambiar la mirada: aprovechar el contexto para fortalecer la calidad, la seguridad y la equidad en la atención.

Aprovechar para garantizar seguridad en los nacimientos

Uno de los ejes centrales de su mirada es garantizar condiciones seguras en el nacimiento. Fariña recordó la importancia de las llamadas Condiciones Obstétricas y Neonatales Esenciales (CONE), vigentes desde 1986. “¿Qué le tenemos que garantizar a una persona que va a tener un hijo? Que la madre esté bien y que el bebé esté bien”, sintetizó.

En términos concretos, detalló: “Tener sangre las 24 horas del día, los 7 días de la semana, tener anestesista cuando se necesita, que la persona que reciba al recién nacido esté formada. No es nada del otro mundo”. Y fue más allá al interpelar a las pacientes: “Yo, si fuera una embarazada, preguntaría: ¿este hospital cumple? Y si no cumple, no me quedo ahí”.

Detectan alta tasa de cesáreas y falencias en maternidades privadas El marcado descenso de los nacimientos, casi como un signo de época, es una tendencia instalada y, en ello, aunque muchos ven un problema, hay quienes creen que se trata de un escenario que se puede aprovechar para hacer ajustes y, por qué no, mejoras.

La especialista puso el foco en la seguridad como eje innegociable. “Lo que uno le tiene que garantizar a una embarazada es seguridad. Las cosas no pasan cuando uno quiere, pasan cuando pasan. Entonces hay que garantizar atención las 24 horas, los 7 días de la semana”, remarcó. Y advirtió: “Si no se puede garantizar eso, hay que reformular el servicio”.

Embarazo, cesáreas y consumo de sustancias

Otro de los puntos abordados fue el alto número de cesáreas. Señaló que hay una "epidemia de cesáreas (...) Hay cesáreas que están superbien indicadas, salvan vidas, no estamos en contra de las cesáreas. Lo que pasa es que a veces hay un exceso, y a largo plazo puede tener complicaciones”, señaló.

Además, se refirió a una problemática creciente: el consumo de sustancias durante el embarazo. “Es un problema en Argentina y en el mundo, y es multidimensional. No se arregla solo en la maternidad, involucra salud, desarrollo social, economía”, explicó. Y añadió: “A veces parece más grave el alcohol que otras sustancias, y es igual de grave”.

En ese sentido, planteó un enfoque centrado en el acompañamiento: “Nosotros, como equipo de salud, tenemos que poder acompañar, nunca culpar. No es que las personas con adicción sean culpables, hay que ayudarlas a salir de ese mal momento”.

Finalmente, destacó los indicadores sanitarios de la provincia. “Mendoza tiene una mortalidad infantil entre 20% y 30% menor que la media nacional. Es el resultado de un enorme esfuerzo sostenido del equipo de salud”, valoró.