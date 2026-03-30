El ministro de Salud firmó los cambios en la maternidad del hospital Saporiti y crece la tensión en Rivadavia

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El intendente Ricardo Mansur se reunió con el ministro de Alfredo Cornejo el pasado viernes y allí el funcionario provincial le puso sobre la mesa la Resolución Nº 468 , que establece el traslado de la atención de partos al Hospital Perrupato.

Es decir, se trata prácticamente del “cierre” del servicio en Rivadavia , salvo para casos excepcionales. Los fundamentos del Gobierno provincial coinciden con las declaraciones que el ministro había realizado el 18 de marzo pasado , sobre la necesidad de ampliar el servicio de salud mental y derivar la atención de partos al nosocomio de San Martín.

El ministro aseguró que “ la población nos demanda camas en salud mental y no de maternidad porque la gente de Rivadavia va al Hospital Perrupato de San Martín a tener sus bebés”. En ese marco, sostuvo que en el Saporiti “ hay tres partos por semana ” solamente.

La Resolución Nº 468 , firmada el miércoles 25 de marzo por Montero, aún no fue publicada en el Boletín Oficial , por lo que no ha entrado formalmente en vigencia.

En los considerandos, se remarca que las Condiciones Obstétricas y Neonatales Esenciales (CONE) constituyen “el conjunto de requisitos mínimos que debe reunir toda institución donde se producen nacimientos para garantizar la seguridad de la madre y del recién nacido”.

Además, advierte que estas condiciones “no pueden ser parciales ni discontinuas”, ya que eso “genera una brecha de seguridad estructural que no puede ser compensada por la calidad individual del equipo”.

Uno de los ejes centrales de la resolución es la relación entre cantidad de nacimientos y seguridad. En ese sentido, se afirma que la evidencia científica demuestra que “la reducción sostenida de la demanda obstétrica compromete la capacidad del equipo profesional para mantener las competencias técnicas”.

Rodolfo Montero, ministro de Salud y Deportes. Foto: Los Andes. Rodolfo Montero, ministro de Salud y Deportes. Foto: Los Andes.

También se sostiene que “el volumen de partos resueltos en un establecimiento se asocia positivamente con la seguridad de las madres y los recién nacidos”.

Como respaldo, el documento cita estudios internacionales que indican que en hospitales de bajo volumen “la prevalencia de asfixia neonatal fue el doble” y que existen mayores riesgos de complicaciones como hemorragias postparto.

A su vez, otra revisión sistemática concluye que “las tasas de mortalidad neonatal precoz son mayores en hospitales con menos de 500 o 1.000 partos anuales”.

La resolución establece que la atención de partos se concentrará en el Hospital Alfredo Ítalo Perrupato, al considerar que cuenta con capacidad suficiente.

En ese sentido, se señala que este hospital, ubicado a “solo 21 kilómetros” del Saporiti, registró “1.780 nacimientos en 2025”, lo que le permitiría absorber la demanda.

La medida se enmarca en una estrategia de “reorganización planificada de la atención obstétrica” dentro de una red perinatal integrada que —según el Gobierno— “no aumenta la morbimortalidad materna-neonatal”.

Los cambios que dispone en el Hospital Saporiti

El primer artículo dispone que “las nuevas funciones del Hospital Dr. Carlos F. Saporiti en el esquema de la Red Perinatal de la Zona Sanitaria Este” serán las siguientes:

• Atención prenatal completa para todas las gestantes, con estratificación de riesgo y derivación programada al Perrupato según complejidad.

• Guardia obstétrica activa las 24 horas, los 365 días del año.

• Atención del parto solo en período expulsivo y posterior derivación.

• Reanimación neonatal básica hasta la llegada de la ambulancia medicalizada.

• Estabilización de urgencias obstétricas y neonatales y derivación según complejidad.

• Seguimiento puerperal y neonatal.

El intendente Mansur pide una reunión de profesionales

El intendente Ricardo Mansur dio a conocer la resolución de Montero y la reacción de los vecinos no tardó en llegar: este domingo hubo una marcha importante hacia el hospital, en reclamo de mantener el servicio tal como está.

“Nosotros no coincidimos con las estadísticas que tiene el ministerio. Hay mayor cantidad de partos que lo que dice el ministro, que habla de uno cada tres días. Nosotros tenemos casi uno por día”, planteó el jefe comunal.

Mansur comentó que en la reunión que tuvo el viernes con Montero también acordaron un encuentro entre profesionales del servicio de maternidad del Saporiti y miembros del ministerio, aunque todavía no fueron citados.

“Quedé de acuerdo con el ministro en que íbamos a reunir al cuerpo técnico del ministerio con el servicio de maternidad y neo del departamento para demostrar que debemos continuar con un servicio de maternidad como se merecen nuestras mujeres”, sostuvo.

Ricardo Mansur Precandidato a intendente del departamento Rivadavia elecciones P.A.S.O. 2023Foto: Orlando Pelichotti El intendente de Rivadavia, Ricardo Mansur. Archivo Los Andes

Las dificultades de ir hasta el Perrupato

Mansur también planteó las dificultades de traslado hacia San Martín: “No podemos decir que el Perrupato está a 20 kilómetros y que se llega en 10 o 15 minutos cuando no es así. Tenemos gente que está a 30 kilómetros, o sea que tendría que hacer 50 kilómetros para poder llegar”.

Y advirtió sobre el impacto en el hospital local: “Cuando sepan que tienen que ir al Perrupato, directamente van a ir allá y no van a pasar por acá. Nos preocupa el descrédito del servicio con el tiempo”.

Por otra parte, aseguró que la neonatología “la pagaron los rivadavienses junto con una empresa, es producto del aporte de la gente”.

“Hay una relación muy directa entre el municipio y el hospital, por eso llama la atención esta decisión”, manifestó.

Y agregó: “Ofrecimos colaborar para cumplir con las normas, incluso asumiendo el costo de un anestesista de guardia. También propusimos ampliar el hospital y no mezclar salud mental con otros servicios”.

Rivadavia no descarta acudir a la Justicia

Mansur también puso en relevancia las movilizaciones recientes, la última este domingo, “con más de 600 personas”, tras conocerse la resolución.

“Esperamos que el ministro cumpla con lo acordado y se pueda discutir antes de aplicar la medida. No queremos que entre en vigencia la resolución y estamos estudiando la posibilidad de presentar un recurso para que se suspenda”, anunció.

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Vecinos y profesionales de la salud se concentran en la plaza de Rivadavia en rechazo al cierre de la maternidad del Saporiti pic.twitter.com/59Ih1A37rx — Matias Pascualetti (@MATIPASCUALETTI) March 30, 2026

Además, cuestionó la postura del Gobierno provincial: “El ministro me dijo que esto no tiene retorno. Me parece que un tema tan sensible debería haberse manejado de otra manera y con participación de nuestros profesionales”.

Finalmente, remarcó: “Voy a defender de todas las formas posibles que el departamento siga teniendo maternidad. Estamos hablando de dos vidas, la madre y el niño, y no de cualquier atención médica”.

La resolución completa