Qué significa el sueño profundo y por qué es importante lograrlo todas las noches

Dormir bien no depende solamente de la cantidad de horas de sueño . Aunque los adultos suelen necesitar entre siete y nueve horas por noche, expertos aseguran que la calidad del descanso también cumple un papel fundamental para la salud física y mental.

Las personas que son amables con sus amigos, pero frías con su familia, suelen tener estas 5 experiencias en la infancia

La psicología dice que los padres que guardan todo de sus hijos intentan aferrarse al tiempo

Dentro de ese proceso aparece el llamado “sueño profundo” , una etapa esencial para que el cuerpo se recupere correctamente. Cuando esta fase no se alcanza de manera adecuada, pueden aparecer cansancio, problemas de concentración y distintas alteraciones que afectan el bienestar diario.

Es indispensable mantener el funcionamiento saludable del organismo.

Los especialistas de Sleep Foundation explican que el descanso nocturno se divide en diferentes etapas que el cuerpo atraviesa repetidamente mientras duerme. Cada ciclo suele durar alrededor de 90 minutos y combina fases de sueño REM y sueño no REM.

El sueño profundo ocurre en la parte final del sueño no REM y es considerado uno de los momentos más importantes del descanso. Durante esta etapa, la actividad cerebral disminuye notablemente, al igual que la respiración y el ritmo cardíaco.

Las primeras fases del sueño comienzan cuando el cuerpo pasa del estado de vigilia al descanso. En ese momento, los músculos empiezan a relajarse y las ondas cerebrales reducen gradualmente su actividad. En la segunda etapa, que representa aproximadamente la mitad del tiempo total de sueño, la temperatura corporal baja y el organismo continúa desacelerando sus funciones.

Las fases más profundas llegan después

Allí las ondas cerebrales alcanzan su nivel más lento y resulta mucho más difícil despertarse, incluso frente a ruidos intensos. Por eso, cuando alguien se despierta repentinamente en esta etapa, suele sentirse desorientado o aturdido durante algunos minutos.

y resulta mucho más difícil despertarse, incluso frente a Por eso, cuando alguien se despierta repentinamente en esta etapa, suele sentirse o durante algunos minutos. Los expertos también señalan que el sueño profundo suele durar más durante la primera mitad de la noche y luego se acorta a medida que avanzan los ciclos.

Posteriormente aparece la fase REM, vinculada con los sueños más intensos y con una actividad cerebral más elevada. Durante esa etapa, los ojos se mueven rápidamente y la respiración se vuelve más irregular.

trucos para el sueño profundo El equilibrio entre todas estas fases resulta fundamental para lograr un descanso reparador. WEB

Cuáles son los beneficios del sueño profundo para el cuerpo y la mente

Durante el sueño profundo el organismo realiza gran parte de sus procesos de recuperación física y mental.

En esta etapa aumenta el metabolismo de la glucosa en el cerebro, algo que favorece la memoria, el aprendizaje y la capacidad de procesar información obtenida durante el día.

de la en el cerebro, algo que el y la capacidad de obtenida durante el día. Además, la glándula pituitaria libera hormonas importantes, entre ellas la hormona de crecimiento, que participa en la regeneración y reparación de tejidos.

libera hormonas importantes, entre ellas la hormona de que participa en la regeneración y reparación de tejidos. Durante el sueño profundo también mejora el flujo sanguíneo hacia los músculos, ayudando a la recuperación física y fortaleciendo huesos y tejidos.

hacia los músculos, ayudando a la y y Otro aspecto importante es el fortalecimiento del sistema inmunológico. Mientras el cuerpo descansa profundamente, se activan distintos mecanismos de reparación celular esenciales para mantener una buena salud general.

Los especialistas advierten que dormir poco o no alcanzar suficiente sueño profundo puede generar dificultades cognitivas, falta de concentración y cansancio persistente.

Algunos estudios también relacionan la falta de descanso reparador con un mayor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, diabetes y otros trastornos relacionados con el metabolismo.

Con el paso de los años, la cantidad de sueño profundo suele disminuir

Las personas jóvenes pueden alcanzar hasta dos horas por noche en esta fase, mientras que en adultos mayores el tiempo suele reducirse considerablemente.

trucos para el sueño profundo WEB

Para mejorar la calidad del descanso, los expertos recomiendan mantener hábitos saludables como realizar actividad física regular, reducir el consumo de cafeína por la noche y crear rutinas relajantes antes de dormir.