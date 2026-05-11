Psicólogos explican qué significa dormir con la televisión encendida

Para la psicología, el sueño, los hábitos y la ansiedad están profundamente relacionados en las personas que necesitan dormir con la televisión encendida, ya que ese ruido de fondo suele funcionar como una herramienta emocional para reducir pensamientos, silencios o sensaciones incómodas antes de dormir.

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Dormir con la televisión encendida es una costumbre muy frecuente en adultos y jóvenes. Aunque para algunos solo representa compañía o entretenimiento, especialistas sostienen que detrás de este comportamiento puede existir una necesidad emocional más profunda.

El cerebro humano suele asociar ciertos sonidos repetitivos con seguridad y rutina. Por eso, muchas personas encuentran calma en el ruido constante de una serie, una película o un programa nocturno.

Los hábitos relacionados con el descanso muchas veces se forman durante períodos de estrés, cambios emocionales o sensación de soledad.

Lo que explican los psicólogos sobre este comportamiento

Según especialistas en psicología, dormir con televisión puede estar vinculado con dificultades para desconectarse mentalmente antes de dormir. El estímulo externo ayuda a desviar pensamientos intrusivos o preocupaciones.

Investigaciones de la National Sleep Foundation revelaron que casi el 60% de las personas utilizan algún tipo de ruido de fondo para dormir, especialmente televisión o música.

Además, estudios de la Universidad Northwestern, en Estados Unidos, encontraron que la exposición constante a sonidos y luces durante la noche afecta la calidad del sueño, incluso cuando la persona cree haber descansado correctamente.

La ansiedad también aparece como un factor frecuente en este hábito.

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El silencio, la mente y la necesidad de distracción

Para muchas personas, el silencio absoluto genera incomodidad. La televisión funciona entonces como una especie de “ancla mental” que evita que la mente quede enfocada en preocupaciones, recuerdos o pensamientos repetitivos.

La psicología explica que este mecanismo puede convertirse en una forma inconsciente de regulación emocional. El problema aparece cuando el cerebro ya no logra relajarse sin ese estímulo externo.

Investigadores de Harvard Medical School señalaron que la luz artificial emitida por pantallas altera la producción de melatonina, hormona esencial para regular el sueño.

A largo plazo, esto puede generar descansos menos profundos y mayor cansancio mental.

En definitiva, dormir con la televisión encendida no necesariamente indica un problema grave, pero sí puede reflejar una necesidad emocional de compañía, distracción o calma. Según la psicología, entender estos hábitos permite comprender mejor cómo las emociones influyen incluso en los momentos más cotidianos de la vida.