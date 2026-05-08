8 de mayo de 2026 - 19:30

La psicología confirma que las parejas que tienen estos 3 hábitos son más sanas y duraderas

En una relación saludable, ambas personas necesitan sentirse valoradas y libres para desarrollar sus propios objetivos personales.

En las parejas mayores de 50 años su satisfacción vital aumenta por un pequeño detalle.

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Por Redacción Por Las Redes

Las relaciones que logran mantenerse en el tiempo no dependen únicamente de la atracción inicial o de la compatibilidad. La comunicación, el respeto y la confianza aparecen como factores decisivos para construir vínculos sólidos y equilibrados. Especialistas en psicología de pareja sostienen que las relaciones estables se desarrollan a partir de una conexión emocional sana, apoyo mutuo y la capacidad de cada integrante de conservar su individualidad sin perder el proyecto compartido.

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En una relación saludable, ambas personas necesitan sentirse valoradas y libres para desarrollar sus propios objetivos personales, laborales o académicos. También resulta importante respetar los espacios individuales y entender que mantener vínculos con amistades, familiares u otros entornos sociales forma parte del equilibrio emocional. Esta dinámica no solo fortalece las parejas, sino también otros vínculos cotidianos, como las amistades o las relaciones familiares y laborales.

Parejas

El desafío de construir vínculos estables en la actualidad

Las relaciones afectivas atraviesan cambios marcados por la velocidad de la vida moderna, las redes sociales y las inseguridades personales. Muchas personas experimentan temor al compromiso, miedo al abandono o necesidad constante de validación emocional. En ese contexto, las rupturas frecuentes y las discusiones sobre la infidelidad se convirtieron en temas recurrentes.

A pesar de eso, especialistas aseguran que todavía existen vínculos duraderos y saludables. La estabilidad emocional dentro de una pareja no depende del azar, sino de la capacidad de ambas personas para sostener acuerdos, afrontar conflictos y crecer juntas a lo largo del tiempo.

parejas de 50 años

Los tres pilares de una pareja sólida

La psicóloga y sexóloga Silvia Sanz identifica tres hábitos fundamentales para que una relación perdure y mantenga estabilidad emocional.

- El primero es la intimidad, entendida como la confianza, la cercanía emocional y la sensación de complicidad que permite compartir pensamientos, preocupaciones y proyectos personales sin temor.

- El segundo es el compromiso, relacionado con la construcción de objetivos comunes y la decisión consciente de sostener la relación incluso en momentos complejos. Tener una visión compartida del futuro fortalece la estabilidad del vínculo.

- El tercer componente es la pasión, que no se limita únicamente al deseo físico, sino también a la intención de seguir eligiendo a la otra persona día tras día y mantener vivo el interés mutuo.

numerología en parejas

Honestidad y adaptación para sostener el vínculo

Además de esos pilares, los especialistas destacan la importancia de la honestidad y de una comunicación clara para resolver conflictos y evitar desgastes emocionales innecesarios. La capacidad de adaptación frente a los cambios personales, laborales o familiares también influye en la continuidad de la pareja.

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