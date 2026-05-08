Los colores que utilizan las personas que atraen el éxito no funcionan como una fórmula mágica. Sin embargo, distintas investigaciones sobre percepción, conducta y confianza muestran que ciertos tonos pueden reforzar una imagen de seguridad, autoridad y competencia . El punto central es no exagerar.

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Ningún color vuelve exitosa a una persona por sí solo. Lo que sí puede ocurrir es que la ropa, el contexto y la actitud construyan una señal visual que otros interpretan como liderazgo, decisión o confiabilidad .

El azul oscuro aparece como uno de los colores más asociados a la confianza. En ambientes laborales, reuniones importantes o situaciones de exposición, suele comunicar estabilidad, seriedad y control.

Un estudio publicado en el Journal of Marketing Theory and Practice analizó la influencia del color en la confianza hacia marcas y encontró evidencia de que el azul puede aumentar la percepción de confianza en determinados contextos.

Los estudios destacan los tres colores que utilizan las personas que atraen el éxito (3)

Por eso se lo ve tanto en trajes, camisas, uniformes institucionales, bancos, tecnología y marcas corporativas. No es un color explosivo, pero transmite algo clave: la sensación de que alguien sabe lo que hace.

La versión más efectiva no suele ser el celeste débil, sino el azul marino o petróleo. Esos tonos mantienen sobriedad, combinan fácil y construyen una imagen profesional sin parecer demasiado rígida.

Negro: autoridad, presencia y control

El negro tiene una carga visual fuerte. Puede comunicar elegancia, distancia, misterio o poder. En la ropa, suele funcionar como una señal de control: ordena la figura y reduce el ruido visual.

El clásico estudio de Mark Frank y Thomas Gilovich sobre uniformes negros en deportes profesionales observó que los equipos vestidos de negro eran percibidos y penalizados de manera distinta, asociados a mayor agresividad.

Los estudios destacan los tres colores que utilizan las personas que atraen el éxito (1)

Esa lectura no significa que usar negro sea negativo. En contextos sociales o laborales, el mismo color puede transformarse en una señal de autoridad, formalidad y seguridad personal, especialmente si la prenda tiene buen corte.

El riesgo aparece cuando se usa sin intención. Un look completamente negro puede verse poderoso, pero también frío o inaccesible. La clave está en sumar textura, buena caída o algún detalle que evite una imagen demasiado cerrada.

Rojo: impacto, energía y dominancia

El rojo es el color más directo de la lista. No pasa inadvertido. En estudios de percepción, se lo relaciona con señales de energía, competencia, atracción, dominancia y presencia.

Una investigación publicada en Nature encontró que, en deportes de combate de los Juegos Olímpicos, usar rojo se asoció con una mayor probabilidad de ganar cuando los competidores estaban equilibrados.

Los estudios destacan los tres colores que utilizan las personas que atraen el éxito (2)

La lectura práctica es clara: el rojo puede dar una impresión de decisión y fuerza. No conviene usarlo siempre ni en exceso, pero una prenda puntual puede cambiar la energía de un conjunto.

En la vida diaria, funciona mejor como acento: una camisa, un pañuelo, un labial, una corbata, un suéter o una cartera. Así suma impacto sin volverse demasiado agresivo.