Los estudios demuestran que las personas apasionadas por el fútbol tienen un rasgo único en su personalidad

El fútbol dejó hace tiempo de ser solo un deporte para convertirse en un fenómeno social y emocional que atraviesa generaciones, culturas y rutinas cotidianas. Desde la psicología, distintos estudios explican la combinación de factores emocionales , sociales y culturales que transforman al fútbol en una experiencia colectiva de enorme impacto.

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En la tarde de aquel 18 de diciembre de 2022, el pueblo argentino salió a la calle para festejar junto con la Selección el título del mundo. / archivo

En la tarde de aquel 18 de diciembre de 2022, el pueblo argentino salió a la calle para festejar junto con la Selección el título del mundo. / archivo

La intensidad con la que se vive un partido no depende únicamente del resultado. La ansiedad antes de un penal, la euforia después de un gol o la frustración tras una derrota activan respuestas emocionales profundas que muchas veces exceden lo deportivo . En pocos minutos, una persona puede pasar de la alegría absoluta al enojo o al silencio total. Esa carga emocional aparece tanto en hinchas fanáticos como en espectadores ocasionales.

Uno de los conceptos más utilizados por la psicología social para explicar la pasión por el fútbol es el sentido de pertenencia. Las personas tienden a construir parte de su identidad a partir de grupos con los que se sienten representadas y el club de fútbol suele ocupar un lugar central dentro de esa lógica.

Los campeones del mundo no contarán con el Papu Gómez en los festejos por el Mundial Qatar 2022. / archivo

Los campeones del mundo no contarán con el Papu Gómez en los festejos por el Mundial Qatar 2022. / archivo

Usar una camiseta, cantar en la cancha, mirar partidos con amigos o debatir jugadas en redes sociales funcionan como expresiones de identidad colectiva. Ese vínculo comienza muchas veces en la infancia y se transmite dentro de las familias o círculos sociales. Los colores, los rituales previos a los partidos y las historias compartidas fortalecen esa conexión emocional con el club y con otros hinchas.

Por qué el fútbol afecta tanto el estado de ánimo

La psicología también explica este fenómeno mediante la llamada identificación vicaria. Se trata de un mecanismo por el cual las personas sienten como propios los éxitos y fracasos del equipo al que apoyan.

Por eso una victoria puede generar felicidad durante días y una derrota importante provocar enojo, tristeza o frustración real. Aunque el resultado no modifique directamente la vida cotidiana del espectador, el cerebro interpreta esa experiencia como algo personal debido al nivel de identificación emocional construido con el equipo.

La intensidad aumenta especialmente en partidos decisivos, clásicos o torneos internacionales, donde las expectativas y la presión colectiva son mayores.

Gimnasia y Esgrima- Banderazo PrensaGyE

El fútbol como experiencia social compartida

Otro factor clave es la dimensión social. Ver un partido acompañado produce un efecto emocional distinto al de verlo en soledad. El grito de gol colectivo, la tensión durante una definición o la discusión por una jugada polémica generan una experiencia grupal que potencia las emociones.

La narrativa deportiva también influye

El fútbol presenta historias que las personas reconocen fácilmente desde lo emocional. Hay héroes, sorpresas, derrotas inesperadas, revancha, épica y rivalidades históricas. Cada torneo o temporada construye relatos que mantienen el interés incluso más allá de lo estrictamente deportivo.

Tras el partido que la selección Argentina juega el domingo a las 12 de por la final del Mundial de Fútbol, se espera gran convocatoria de personas en el microcentro por los festejos. Foto: José Gutierrez / Los Andes Tras el partido que la selección Argentina juega el domingo a las 12 de por la final del Mundial de Fútbol, se espera gran convocatoria de personas en el microcentro por los festejos. Foto: José Gutierrez / Los Andes

El deporte también funciona como vía de escape

En contextos de estrés, rutina o dificultades económicas y sociales, el fútbol aparece para muchas personas como un espacio de desconexión temporal. Durante noventa minutos, la atención se concentra en el partido y las preocupaciones cotidianas quedan en segundo plano.