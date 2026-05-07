Los adolescentes que hacen ejercicio físico regularmente pueden desarrollar dos habilidades especialmente valiosas: mejor función ejecutiva y mayor capacidad de manejo del estrés . La evidencia no habla de magia, sino de efectos acumulados sobre cuerpo, cerebro y conducta.

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La actividad física en esta etapa no solo impacta en músculos, huesos o condición cardiovascular. También puede influir en atención, memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva, autocontrol y recursos psicológicos para enfrentar presión escolar, social o familiar.

La función ejecutiva es el conjunto de capacidades que ayuda a planificar, concentrarse, cambiar de estrategia y frenar impulsos. En la adolescencia, esas habilidades son clave porque el cerebro todavía está en desarrollo.

Una revisión sistemática y metaanálisis publicada en Frontiers in Psychology analizó intervenciones de ejercicio físico en adolescentes y encontró mejoras significativas en función cognitiva, atención, memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva e inhibición.

El dato es importante porque no se trata solo de “estar más activo”. Los ejercicios que exigen coordinación, decisiones rápidas o reglas cambiantes pueden estimular procesos mentales parecidos a los que se usan para estudiar, resolver problemas o controlar distracciones.

Por qué moverse ayuda a pensar mejor

El ejercicio puede aumentar el flujo sanguíneo cerebral, mejorar la coordinación entre áreas del cerebro y favorecer mecanismos relacionados con plasticidad neuronal. Eso ayuda a entender por qué el movimiento también aparece ligado al rendimiento mental.

La revisión de Frontiers señala que el ejercicio de intensidad al menos moderada, como actividades aeróbicas o entrenamiento de resistencia, puede promover el desarrollo cognitivo en adolescentes.

Un estudio demuestra que los adolescentes que hacen ejercicio físico regularmente presentan 2 poderosas habilidades

Esto no significa que una clase de deporte convierta automáticamente a alguien en mejor estudiante. Pero sí sugiere que sostener actividad física regular puede crear mejores condiciones para aprender, concentrarse y regular impulsos.

Segunda habilidad: manejo del estrés

La segunda habilidad es psicológica. Un estudio publicado en Scientific Reports encontró una relación positiva entre actividad física, autoeficacia, manejo del estrés y salud mental en adolescentes.

La investigación reunió datos de 400 estudiantes de secundaria y observó que la actividad física se vinculaba con salud mental a través de dos mediadores: autoeficacia y stress self-management, es decir, capacidad para manejar el estrés.

En palabras simples, moverse puede reforzar la sensación de “puedo con esto”. Esa percepción mejora la forma en que un adolescente enfrenta desafíos, frustraciones y presión diaria.

El ejercicio no reemplaza ayuda profesional

La Organización Mundial de la Salud sostiene que la actividad física regular aporta beneficios importantes para la salud física y mental, y que en niños y adolescentes mejora el desarrollo motor y cognitivo.

Pero eso no significa que el ejercicio sea una solución única para ansiedad, depresión, estrés intenso o problemas escolares. Si hay sufrimiento persistente, aislamiento o cambios fuertes de conducta, hace falta acompañamiento profesional.

El valor del ejercicio está en ser un hábito protector. No borra los problemas, pero puede mejorar recursos internos para enfrentarlos con más energía y control.