El inesperado movimiento de Ford en Argentina: bajó millones el precio de varios 0 km

La estrategia de Ford generó sorpresa en el mercado de autos de Argentina luego de que la marca aplicara una fuerte baja de precio en algunos modelos 0 km. El caso más destacado es el de la Ford Everest, uno de los SUV más grandes y equipados del segmento actual.

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En un contexto donde los autos aumentaron de valor durante los últimos meses en Argentina , la decisión de Ford de reducir el precio de uno de sus modelos más importantes llamó la atención tanto de concesionarios como de potenciales compradores del segmento SUV.

La baja más importante se produjo en la Ford Everest, que pasó de costar $93.292.200 en abril a $89.560.510 en mayo. Esto representa una reducción cercana a los 3,7 millones de pesos dentro del mercado de autos de Argentina , donde los movimientos de precio suelen ser al alza.

El movimiento de Ford también incrementa la presión competitiva dentro del segmento de SUV derivados de camionetas. En Argentina , este tipo de autos compite directamente con modelos como Toyota SW4 y Chevrolet Trailblazer, que mantienen valores elevados de precio .

Precio de la Ford Everest en mayo 2026

Ford Everest Titanium 2.3 EcoBoost AT 4WD: $89.560.510

Los valores corresponden a Argentina y pueden variar según concesionario, disponibilidad y condiciones comerciales del mercado de autos.

Características de la Ford Everest

La Ford Everest se posiciona como uno de los autos SUV más grandes del segmento en Argentina, con 4.914 mm de largo y capacidad para siete pasajeros. Su reciente baja de precio la vuelve más competitiva frente a otros modelos.

En motorización, la Ford Everest incorpora un motor naftero EcoBoost 2.3 turbo de 300 CV, considerado uno de los más potentes del segmento de autos SUV en Argentina, manteniendo un equilibrio entre rendimiento y precio.

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La transmisión automática de diez velocidades y el sistema de tracción 4x4 convierten a este modelo de Ford en uno de los autos más preparados para distintos terrenos dentro de Argentina, especialmente frente a otros SUV de similar precio.

En tecnología, la Everest suma tablero digital de 8 pulgadas y pantalla multitáctil vertical de 12 pulgadas con sistema SYNC4. Dentro del mercado de autos en Argentina, este nivel de equipamiento suele encontrarse en modelos de mayor precio.

La conectividad también es uno de los puntos fuertes de la Ford Everest, con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, cargador inductivo y arranque sin llave. Este equipamiento mejora su posicionamiento entre los autos premium en Argentina.

Frente a otros autos SUV del mercado de Argentina, la Ford Everest gana protagonismo tras la reducción de precio, especialmente por su combinación de potencia, espacio interior y equipamiento tecnológico avanzado.