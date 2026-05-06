6 de mayo de 2026 - 00:10

Un estudio determinó que las personas que crecieron sin redes sociales desarrollaron una habilidad que hoy es difícil de encontrar

Los estudios, la memoria, la atención y las habilidades sociales explican una ventaja poco común hoy.

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Por Ignacio Alvarado

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Antes de la explosión digital, la vida cotidiana estaba marcada por menos interrupciones. Las personas debían sostener conversaciones cara a cara, resolver problemas sin tutoriales y tolerar momentos de aburrimiento.

Este contexto favoreció el desarrollo de la atención prolongada, una capacidad que hoy se vuelve cada vez más escasa. Sin notificaciones constantes ni estímulos inmediatos, el cerebro aprendía a enfocarse durante más tiempo en una misma tarea.

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Además, la interacción directa fortalecía las habilidades sociales, algo clave para la comprensión emocional.

La habilidad que hoy escasea

Según distintos estudios, la capacidad más desarrollada en quienes crecieron sin redes sociales es la atención sostenida, es decir, la habilidad de concentrarse profundamente sin distracciones.

Una investigación publicada en Computers in Human Behavior analizó a más de 12.000 adolescentes y encontró que el uso intensivo de redes no mejora significativamente habilidades cognitivas clave, como el procesamiento de información o la concentración .

Por otro lado, un experimento de la Universidad de California demostró que solo cinco días sin pantallas mejoran significativamente la capacidad de interpretar emociones en otras personas, una habilidad fundamental en las habilidades sociales .

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Lo que explican los estudios sobre el cerebro

Los estudios actuales coinciden en que la sobreexposición a estímulos digitales fragmenta la atención y reduce la profundidad del procesamiento mental.

Investigaciones en BMC Psychology señalan que el uso problemático de redes sociales puede afectar funciones cognitivas, especialmente aquellas vinculadas a la memoria y la concentración .

Esto no significa que la tecnología sea negativa en sí misma, sino que cambia la forma en que el cerebro gestiona la información.

Un recurso cada vez más valioso

En un entorno dominado por la inmediatez, la capacidad de sostener la atención, comprender señales no verbales y procesar información con profundidad se convierte en una ventaja competitiva.

Las personas que crecieron sin redes sociales no son “mejores”, pero sí desarrollaron habilidades que hoy requieren entrenamiento consciente para recuperarse.

En definitiva, los estudios sugieren que esa combinación de memoria, atención y habilidades sociales es una de las capacidades más valiosas —y menos frecuentes— en la actualidad.

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