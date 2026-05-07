Shakira lanza la canción oficial del Mundial 2026: así suena "Dai Dai", sucesora de "Waka Waka"

La cantante colombiana Shakira oficializó este jueves el lanzamiento de la canción oficial del Mundial de la FIFA 2026 a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá. Se llama "Dai Dai " y será la sucesora de su clásico himno "Waka Waka", inmortalizado en Sudáfrica 2010.

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A través de sus redes sociales, la artista compartió un video que muestra un adelanto del tema, así como parte de la coreografía que se verá completa en el videoclip a estrenarse el 14 de mayo en todas las plataformas de streaming.

El material promocional de "Dai Dai" fue grabado en el estadio Maracaná, ubicado en Río de Janeiro, ciudad en la que la barranquillera brindó un histórico show en la playa de Copacabana el pasado 2 de mayo ante más de 2 millones de espectadores.

"Dai Dai", como se llama la canción oficial del Mundial 2026 creada por Shakira y elegida por la FIFA, empezará a sonar muy pronto en las transmisiones de los partidos.

Shakira lanza "Dai Dai", la canción oficial del Mundial FIFA 2026 Shakira lanza "Dai Dai", la canción oficial del Mundial FIFA 2026 Shakira

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¿Logrará "Dai Dai" la aceptación y el éxito que aún sigue gozando de "Waka Waka"?

El himno del Mundial de 2010, celebrado en Sudáfrica, es el video de YouTube más visto de una artista femenina con más de 4.500 millones de reproducciones sólo en su versión en inglés.

Embed - Shakira - Waka Waka (This Time for Africa) (The Official 2010 FIFA World Cup™ Song)

Después, para el Mundial de Brasil 2014, Shakira presentó "La La La", que interpretó -embarazada de su hijo Sasha- en la recordada final de Argentina contra Alemania en el Maracaná el 13 de julio de aquel año. El video oficial también tuvo éxito: cuenta con más de 1.300 millones de reproducciones.

Antes, en el Mundial de Alemania 2006, la colombiana había sido elegida por la FIFA para una versión especial de "Hips Don't Lie", que fue titulada "Bamboo". Sin embargo, el himno oficial era "The Time of Our Lives", de Il Divo.