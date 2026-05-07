Es figura del Barcelona, se rindió ante Boca y reveló qué lo enamora del club: "Siempre me ha gustado mucho"

Gavi, figura central del FC Barcelona y la Selección de España , confesó su fanatismo por Boca Juniors en una entrevista con DSports. El futbolista de 21 años identificó al Xeneize como su equipo sudamericano favorito, fundamentando su elección en la mística de la Bombonera y la pasión de sus seguidores.

El jugador, consolidado como pieza clave en el esquema de la Furia Roja, rompió la distancia geográfica para validar el peso del fútbol local. “A mí siempre me ha gustado mucho Boca” , afirmó el volante durante el diálogo televisivo, marcando una postura clara sobre sus preferencias en la región.

La razón principal de este vínculo emocional reside en la atmósfera que el futbolista percibe desde el viejo continente. “Boca siempre me ha gustado por la afición y por el estadio” , subrayó Gavi. Estas palabras lo alinean con figuras internacionales como Antoine Griezmann, Sergio Ramos o Luka Modric.

El atractivo del club captó anteriormente la atención de nombres pesados como Ronaldinho o Gennaro Gattuso , motivando incluso a Daniele De Rossi a vestir la camiseta azul y oro. Actualmente, el mediocampista Ander Herrera transita esa misma mística bajo el ciclo técnico de Claudio Úbeda en Argentina.

"SIEMPRE ME HA GUSTADO BOCA" Gavi resaltó al Xeneize como su equipo favorito en el futbol sudamericano. En EXCLUSIVA con @diegokorol10 en #DSPORTSNoticiasLite pic.twitter.com/gr7hI2ruK4

La experiencia de jugar en el país representa un estímulo para los campeones de Europa, motivados por el deseo de vivir el clima único que ofrece el fútbol sudamericano. Gavi repasó su formación en La Masía, donde Lionel Messi se erigió como su principal referente profesional durante su estancia en el club catalán.

Lionel Messi y el recuerdo de Sudáfrica 2010 marcaron la carrera del volante catalán

El joven volante admitió que su simpatía por el Barcelona nació por la influencia directa del astro argentino. “Me hice del Barça de pequeño por él, al igual que mucha gente también”, reveló al explicar cómo el legado del capitán albiceleste moldeó su identidad deportiva.

Al analizar los candidatos para el próximo certamen mundialista, el mediocampista incluyó a Argentina entre sus favoritos junto a España, Francia y Portugal. “Es una de las favoritas porque tiene a Leo Messi y muy buenos jugadores”, señaló al imaginar las instancias finales de la competencia.

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Recordó que el Mundial de Sudáfrica 2010 lo marcó profundamente a los seis años, destacando a los atacantes que más le impactaron en aquella época. Entre las estrellas de esa Copa del Mundo eligió al uruguayo Diego Forlán y al argentino Carlos Tevez, calificándolos como futbolistas de nivel "top".

Gavi se prepara para su segunda Copa del Mundo tras debutar en Qatar 2022 con apenas 17 años. Con seis títulos en el Barcelona y una Nations League, el volante proyecta un papel protagónico en el torneo que iniciará en Estados Unidos, México y Canadá. España iniciará su camino mundialista contra Cabo Verde el próximo 15 de junio en la ciudad de Atlanta.