Boca recuperó la alegría y superó a Central Córdoba con un elenco alternativo

Con un equipo plagado de suplentes, Boca aprovechó una ráfaga de dos minutos para superar a Central Córdoba de Santiago del Estero por la última fecha de la zona de grupos del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Fue 2 a 1, con los tantos de Alan Velasco y Milton Giménez. Descontó Michael Santos en el local.

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El Xeneize apostó a un equipo mulato teniendo en cuenta que toda su atención está puesta en la Copa Libertadores. Ya clasificado, y ante un rival de menor fuste, los que sumaron minutos fueron aquellos jugadores que habitualmente no están desde el arranque.

Una de las pocas figuras que marcó el presente desde el comienzo fue Exequiel Zeballos, que resultó ser el hombre más punzante en el partido. Con su velocidad y astucia volvió loco al defensor Fernando Martínez, que lo cortó con reiteradas faltas hasta que recibió la amarilla y luego, condicionado, no pudo hallar otra forma de frenarlo.

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El Changuito generó las dos primeras de peligro para Boca. A los 16’ con un tiro libre (tras una infracción que le cometió Martínez) que Aguerre repelió dando rebote. Un rato después, encaró por la izquierda y encontró a Milton Giménez para abrir la cuenta. Sin embargo, el nueve estaba en offside y el tanto no subió al marcador.

A partir de esa acción, Central Córdoba creció en el desarrollo, e intentó jugar lejos de su arco. Cuando parecía que podía conseguirlo, llegó la ráfaga Xeneize. Sobre 43’, Alan Velasco recibió de Alarcón tras un despeje defectuoso del local, sacó un remate que se desvió en Quiroga, y superó al arquero.

Apenas un minuto más tarde, el Ferroviario la perdió, Zeballos eludió con clase a un rival y la tiró al medio, donde Milton Giménez sólo tuvo que empujarla. Increíblemente, 60 segundos después, el delantero tuvo el tercero tras el centro de Weigandt (entró por el lesionado Barinaga), pero Aguerre la mandó al córner.

Milton Giménez amplió la cuenta en Santiago del Estero:

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Central Córdoba sintió el golpe y salió decidido a recortar distancias en el complemento. Ganó en vértigo a raíz de desarmar el entramado defensivo para atacar con más hombres. Esto provocó un quiebre en el trámite, con chances para ambos lados.

Con el correr de los minutos Boca fue metiendo a algunos nombres de peso, pero comenzó a retroceder peligrosamente. Tuvo algunas contras con Romero y Merentiel, aunque no las pudo terminar correctamente y estiró el sufrimiento.

El dueño de casa, por el contrario, logró descontar rápidamente y le puso picante al segundo tiempo. Fue sobre 11 minutos, cuando Maciel bajó el balón en un tiro libre al segundo palo, y Santos la mandó a guardar.

Santos descontó y le puso suspenso al cierre:

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Sobre el cierre, perdido por perdido, los de Pusineri redoblaron esfuerzos y tuvieron algunas más. Iacobellis robó en tres cuartos y sacó un remate que se perdió por poco; y luego Santos recibió en el área, giró sobre su propio eje, y exigió la respuesta de Leandro Brey para sacarla al córner.

Triunfazo de Boca, que le puso presión a sus rivales directos en la lucha por el primer puesto de la Zona A. El elenco de Claudio Úbeda cerró la fase de grupos con una sonrisa, y se prepara para dar batalla en el certamen local y la Copa Libertadores.

Minuto a minuto de Central Córdoba - Boca: