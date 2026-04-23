Video: la posición adelantada milemítrica por la cual el VAR le anuló un gol al Halcón ante Boca

NO SUMA EL GOL DE DEFENSA Gutiérrez había metido el 1-0 de cabeza, pero el VAR vio posición adelantada. Todo sigue 0-0 ante Boca. ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol | #TorneoApertura pic.twitter.com/v5rMSSToDI

El suspenso se mantuvo durante unos minutos, hasta que desde la cabina, al mando de Silvio Trucco, verificaron que Ramírez estaba apenas adelantado cuando partió el centro del volante, algo que quedó marcado con el trazado de líneas. Así, el partido siguió 0 a 0 (un rato después vendría el 1-0 de Giménez) pero con la primera polémica de la noche, ya que desde el banco de Defensa consideraban que el delantero se encontraba habilitado.