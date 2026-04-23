23 de abril de 2026 - 20:39

Video: la posición adelantada milemítrica por la cual el VAR le anuló un gol al Halcón ante Boca

Defensa y Justicia había logrado ponerse en ventaja a los 5', pero el VAR detectó que Juan Gutiérrez estaba adelantado. Video.

Por un offside milimétrico, el VAR le anuló el gol a Defensa y Justicia ante Boca.&nbsp;

Por un offside milimétrico, el VAR le anuló el gol a Defensa y Justicia ante Boca. 

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Los Andes | Gustavo Villarroel
Por Gustavo Villarroel

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El suspenso se mantuvo durante unos minutos, hasta que desde la cabina, al mando de Silvio Trucco, verificaron que Ramírez estaba apenas adelantado cuando partió el centro del volante, algo que quedó marcado con el trazado de líneas. Así, el partido siguió 0 a 0 (un rato después vendría el 1-0 de Giménez) pero con la primera polémica de la noche, ya que desde el banco de Defensa consideraban que el delantero se encontraba habilitado.

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