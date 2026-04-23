Video: la posición adelantada milemítrica por la cual el VAR le anuló un gol al Halcón ante Boca

A los cinco minutos,Defensa y Justicia daba el golpe ante Boca. Juan Gutiérrez anotaba el 1-0 luego de un gran centro de Agustín Hausch y le daba la alegría al Halcón, hasta que llamó el VAR y se paralizaron todos los corazones en Florencio Varela.
Defensa y Justicia había logrado ponerse en ventaja a los 5', pero el VAR detectó que Juan Gutiérrez estaba adelantado. Video.
A los cinco minutos,Defensa y Justicia daba el golpe ante Boca. Juan Gutiérrez anotaba el 1-0 luego de un gran centro de Agustín Hausch y le daba la alegría al Halcón, hasta que llamó el VAR y se paralizaron todos los corazones en Florencio Varela.
El suspenso se mantuvo durante unos minutos, hasta que desde la cabina, al mando de Silvio Trucco, verificaron que Ramírez estaba apenas adelantado cuando partió el centro del volante, algo que quedó marcado con el trazado de líneas. Así, el partido siguió 0 a 0 (un rato después vendría el 1-0 de Giménez) pero con la primera polémica de la noche, ya que desde el banco de Defensa consideraban que el delantero se encontraba habilitado.