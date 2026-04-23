23 de abril de 2026 - 19:51

Con tantos de Giménez, Velasco, Bareiro y Merentiel, Boca goleó 4-0 al Halcón y se metió en playoffs

Boca derrotó 4-0 a Defensa y Justicia con tantos de Milton Giménez, Alan Velasco, Adam Bareiro y Miguel Merentiel. El equipo de Úbeda jugó un gran segundo tiempo.

En el inicio de la 16ta. fecha, Boca visita a Defensa y Justicia.&nbsp;

En el inicio de la 16ta. fecha, Boca visita a Defensa y Justicia. 

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Gentileza.
Por la 16º fecha del Torneo Apertura, Boca visita a Defensa y Justicia.&nbsp;

Por la 16º fecha del Torneo Apertura, Boca visita a Defensa y Justicia. 

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Qué triunfo metió Boca Juniors. Con autoridad, jerarquía y buen juego, principalmente en el segundo tiempo. El equipo de Claudio Úbeda derrotó por 4-0 a Defensa y Justicia en el inicio de la 16ta. fecha del Torneo Apertura. Con este triunfo, el Xeneize se metió directamente en los playoffs y alcanzó la cima de la zona A junto a Estudiantes (tiene un partido menos).

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Triunfazo Xeneize. Boca derrotó 4-0 a Defensa y Justicia y se trepó a la cima de la Zona A.

Triunfazo Xeneize. Boca derrotó 4-0 a Defensa y Justicia y se trepó a la cima de la Zona A.

No la pasó bien Boca en el inicio del certamen. Es más, Defensa y Justicia se puso en ventaja a través de Gutiérrez, pero el VAR, llamó al juez del partido y anuló el tanto por una posición adelantada milimétrica. Con el correr de los minutos, Boca, se acomodó en el juego y controló el partido a su gusto. En el complemento, se vio lo mejor del Xeneize. Sin dudas, los mejores 45 minutos del torneo. Presionó, reucperó el balón, jugó y cada vez que pisó el área del Halcón, hizo temblar el arco de Defensa y Justicia. Triunfazo Xeneize que sigue de racha tras ganar el superclásico en el Monumental.

Pase exquisito de Paredes, toque de Aranda y gol de Adam Bareiro para Boca

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Asistencia de Chango Zeballos y golazo de Alan Velasco para Boca

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Golazo de Milton Giménez para ponera arriba a Boca ante Defensa y Justicia

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