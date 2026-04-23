Con tantos de Giménez, Velasco, Bareiro y Merentiel, Boca goleó 4-0 al Halcón y se metió en playoffs

Qué triunfo metió Boca Juniors. Con autoridad, jerarquía y buen juego , principalmente en el segundo tiempo. El equipo de Claudio Úbeda derrotó por 4-0 a Defensa y Justicia en el inicio de la 16ta. fecha del Torneo Apertura. Con este triunfo, el Xeneize se metió directamente en los playoffs y alcanzó la cima de la zona A junto a Estudiantes (tiene un partido menos).

No la pasó bien Boca en el inicio del certamen. Es más, Defensa y Justicia se puso en ventaja a través de Gutiérrez, pero el VAR, llamó al juez del partido y anuló el tanto por una posición adelantada milimétrica. Con el correr de los minutos, Boca, se acomodó en el juego y controló el partido a su gusto. En el complemento, se vio lo mejor del Xeneize. Sin dudas, los mejores 45 minutos del torneo. Presionó, reucperó el balón, jugó y cada vez que pisó el área del Halcón, hizo temblar el arco de Defensa y Justicia. Triunfazo Xeneize que sigue de racha tras ganar el superclásico en el Monumental.