22 de abril de 2026 - 17:09

Héctor Paletta rompió el silencio y defendió su tarea en el VAR de River - Boca

El colegiado expresó que no está arrepentido de la determinación que tomó, y negó los rumores que dan cuenta de un fanatismo por el Xeneize.

River - Boca: Héctor Paletta rompió el silencio y defendió su tarea en el VAR

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Los Andes | Redacción Deportes
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Héctor Paletta defendió su tarea en el VAR: "No tuve evidencia de un error claro"

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En declaraciones a C5N, el juez salió a justificar su determinación de no llamar al árbitro principal, Darío Herrera, para que cambiara su decisión. "Un equipo arbitral de campo valoró que hubo un contacto, que ese contacto no tuvo la suficiente fuerza. Yo en las cámaras coincidía, no tuve evidencia de un error claro", lanzó.

Respecto al motivo por el cual no veía evidencias de una clara equivocación, Paletta contó: "Yo en las ímagenes coíncidia, no tenía evidencias de un elefante, como nosotros le llamamos. Sigo sosteniendo que, hay una imagen que parece más, pero es muy poca evidencia para corregir esa decisión de campo".

El encargado del VAR reconoció que hubo contacto del defensor de Boca sobre el de River, pero opinó que este último lo exageró. "Yo coincido que el brazo de referencia que pone Blanco sobre la espalda cuando Martínez Quarta, que mide 1,80 metros y pesa 80 kilos, se está desplazando hacia atrás. En cuanto siente el brazo exagera la caída. Martínez Quarta se tira en el piso, se toma la espalda, parecía que le habían pegado en la espalda. Toda la evidencia era para apoyar la fuerte decisión de campo. Era una jugada gris", detalló.

Paletta negó ser hincha de Boca: "No soy fanático de ningún club"

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De forma paralela a la acción no sancionada como penal para River, comenzó a viralizarse una frase dicha hace un tiempo atrás por su hermano Gabriel, que jugó en Boca. Héctor, sin esquivar la pregunta, desmintió ser hincha del Xeneize. "Yo no soy fanático de ningún club de fútbol. Está la declaración esa de Gabriel en un momento... nosotros somos cuatro hermanos, uno es hincha de River y Gabriel es hincha de Boca".

Por último, el colegiado lamentó que su tarea como árbitro haya terminado en amenazas y malos momentos personales y familiares. "Filtraron mi teléfono, recibí llamados, amenazas", confesó.

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