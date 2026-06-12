12 de junio de 2026 - 19:08

Brasil y Marruecos protagonizan un partidazo por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones

El elenco de Ancelotti enfrenta a su par africano, en un duelo estelar por la fecha 1 del Grupo C. Es este sábado 19 horas en el MetLife Stadium de New Jersey.

Brasil y Marruecos protagonizan un partidazo por el Mundial 2026

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Los Cariocas llegan a la cita máxima del fútbol con la obligación de pelar bien alto, producto de su rica historia en las Copas del Mundo y por la calidad de su plantel. Por eso, hace un tiempo recurrió a Carlo Ancelotti para que tome las riendas del equipo, y potencie a un seleccionado que hace mucho no encuentra el rumbo deseado.

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Con la experiencia y mentalidad ganadora del conductor italiano, Brasil cambió y se convirtió en un cuado sólido, con una idea definida y jugadores comprometidos. Hasta Neymar Junior, la gran estrella del plantel, bajó a tierra y aceptó los lineamientos del DT. Con la obediencia como factor innegociable, los jugadores ahora deberán demostrar que no han perdido la inventiva que caracterizó al elenco sudamericano a lo largo de la historia.

Enfrente estará Marruecos, un equipo que viene de ser la gran revelación en el Mundial de Qatar, pero que ahora tiene el enorme desafío de ratificar esa imagen mostrada. La pasión de sus ilusionados seguidores puede convertirse en una enorme presión para un plantel con figuras de talla internacional, y un esquema de juego aceitado.

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Se larga el Mundial 2026 para el país más ganador de la historia de la competencia, que por lógica siempre es candidato a dar la vuelta olímpica. La última chance para Neymar, y la enorme oportunidad para el fútbol de África prometen ser dos condimentos fuertes para aportar picante al debut.

Probables formaciones de Brasil - Marruecos:

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gleison Bremer, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá; Vinicius, Endrick, Rapinha. DT: Carlo Ancelotti.

Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Abdessamad Ezzalzouli; Ismael Saibari. DT: Mohamed Ouahbi.

Datos del partido:

Estadio: MetLife Stadium, New Jersey

Árbitro: Slavko Vincic

Hora: 19

TV: Dsports, Disney+

Minuto a minuto y estadísticas de Brasil - Marruecos:

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