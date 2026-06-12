Diario Los Andes en Estados Unidos: preparate para una cobertura completa desde el corazón del Mundial 2026

Mundial 2026: Marcos Senesi será el reemplazante de Leonardo Balerdi en la lista de la Selección Argentina

La aventura comenzará en Kansas City y Dallas, las ciudades donde Argentina afrontará sus primeros compromisos en la fase inicial. Pero el viaje no terminará allí. Diario Los Andes seguirá a la Selección a cada destino que marque su camino una vez superada la primera ronda, llevando a los lectores toda la información, el color y las historias que sólo pueden contarse desde el terreno mismo de los acontecimientos.

La cobertura irá mucho más allá de los 90 minutos . El diario estará presente en los aeropuertos donde se congregan los hinchas argentinos, en el interior de los estadios estadounidenses donde se disputan los encuentros, y también en las calles, cafés, restaurantes y rincones de las ciudades que respiran fútbol durante la Copa del Mundo.

Porque un Mundial no sólo se juega dentro de una cancha. También se vive en las tribunas, en los encuentros espontáneos entre fanáticos, en los viajes interminables siguiendo a la Selección y en las miles de historias que nacen alrededor de una pasión compartida. Por eso, Diario Los Andes acompañará especialmente a los mendocinos , cuyanos y argentinos que hayan viajado a Estados Unidos para alentar al equipo de Lionel Scaloni, compartiendo con ellos la experiencia inolvidable de estar en el mismo suelo donde juega la campeona del mundo.

Además, la cobertura incluirá acceso a entrenamientos, conferencias de prensa de la Selección Argentina y de otras selecciones participantes, así como todas las novedades de primera mano que vayan surgiendo alrededor del torneo más importante del planeta.

Mundial 2026: una firma con experiencia mundialista

El encargado de llevar adelante esta misión periodística será Rodrigo Nacif, un periodista deportivo de gran trayectoria en la región. Con más de dos décadas de experiencia, Nacif ya cubrió grandes acontecimientos internacionales, entre ellos la Copa América de Chile 2015 y los mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022.

Precisamente en Qatar vivió uno de los momentos más importantes de su carrera profesional: fue uno de los pocos periodistas de la región acreditados por FIFA para presenciar la histórica final en la que Argentina derrotó a Francia y se consagró campeona del mundo. Aquella experiencia quedó grabada para siempre, y ahora tendrá un capítulo especial en Estados Unidos.

El dato cabulero: Rodrigo viajará a esta nueva aventura con la misma camiseta que lo acompañó durante toda la cobertura de Qatar 2022. Un amuleto que estuvo presente en el camino hacia la tercera estrella y que volverá a formar parte de la historia.

Fundador de Radio Show y del portal digital San Juan Deportes (que actualmente cuenta con canal propio de streaming en YouTube y una fuerte presencia en redes sociales), Nacif aportará toda su experiencia para acercar a los lectores una mirada cercana, dinámica y exclusiva de la Copa del Mundo.

Desde Kansas City, Dallas y cada ciudad que visite la Selección Argentina, Diario Los Andes estará allí para contar lo que pasa dentro y fuera de la cancha. Porque cuando rueda la pelota en un Mundial, las historias más apasionantes también merecen ser contadas desde el corazón mismo de la fiesta.