Mundial 2026: Marcos Senesi será el reemplazante de Leonardo Balerdi en la lista de la Selección Argentina

El defensor de 29 años, que recientemente se convirtió en el nuevo refuerzo del Tottenham inglés, viajará en las próximas horas hacia Kansas, Estados Unidos. Allí se unirá a la concentración del plantel albiceleste para comenzar la puesta a punto de cara al debut mundialista, programado para el martes 16 frente a Argelia.

El zaguero zurdo, oriundo de Concordia (Entre Ríos) y surgido de las inferiores de San Lorenzo , viene de redondear una excelente temporada con la camiseta del Bournemouth. Su gran nivel lo había dejado en la puerta de la convocatoria inicial de 26 jugadores, y ahora finalmente tendrá su merecida oportunidad en la máxima cita del fútbol.

Al momento de la notificación se encontraba en Londres ya que en las últimas horas había arreglado su vínculo con los Spurs, pero antes estuvo de vacaciones en Miami y en Ibiza junto a su pareja. Pese a esto, continuó entrenándose con una rutina especial por si ocurría lo que finalmente pasó: un llamado de la Selección Argentina .

Con 39 partidos contando todas las competiciones , Senesi fue una pieza clave en un Bournemouth que consiguió una histórica clasificación a la Europa League. A su entrenador, Andoni Iraola, le sirvió para firmar por el Liverpool y al propio zaguero argentino para sumarse a un Tottenham que viene de capa caída tras haber peleado el descenso.

Fue convocado por primera vez a la Selección Argentina de cara a la Finalíssima del 2022, con la curiosidad de que para esa fecha FIFA también fue citado por Italia, rival al que derrotó el conjunto de Scaloni en Wembley. Debutó a los pocos días en un amistoso ante Estonia y desde entonces sumó otros partidos, aunque ninguno oficial. Disputó 90 minutos en la victoria por 1 a 0 ante Venezuela del 10 de octubre del año pasado y el último fue ante Mauritania en La Bombonera el pasado 27 de marzo. Pese a que no vio demasiados minutos, formó parte de las últimas cuatro convocatorias de Scaloni.

Con su llegada, la lista de la Albiceleste contará con tres centrales que suelen jugar por izquierda -Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y él-, además de Facundo Medina, que en el Olympique de Marsella se desempeña así, aunque fue citado como alternativa de Nicolás Tagliafico en el lateral. Por obligación de la FIFA deberá portar el número 2, el que originalmente se le había designado a Leonardo Balerdi.