La Selección Argentina ya trabaja pensando en Argelia, el primer rival del Mundial 2026

El día a día de la Selección Argentina viene siendo muy positivo. A los claros triunfos en los amistosos ante Honduras e Islandia se sumaron los regresos en buen nivel de algunos jugadores que estaban tocados, como Cristian Romero, Gonzalo Montiel, Nico Paz y Lionel Messi. Sin embargo, todavía hay algunos nombres en el debe.

Sorpresa: la Selección Argentina ya tiene elegido al reemplazante de Balerdi y no es un central

A partir de la práctica de este miércoles en Kansas City, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni ya enfocó toda su atención en la situación de cuatro jugadores que todavía se mantienen entre algodones. Se trata del Dibu Martínez, Nahuel Molina, Leandro Paredes y Julián Álvarez. Además, el entrenador define al reemplazo de Balerdi.

Respecto a los que están lesionados, un buen signo fue que los tres de campo pudieron realizar pasadas en el campo de juego luego del partido ante Islandia. Eso es buena noticia, pero no es la muestra definitiva que espera el DT. Por eso, en estas horas serán exigidos con mayor intensidad para comprobar que sus molestias comienzan a ser cosa del pasado y que no es necesario pensar en reemplazantes.

Mientras tanto, Emiliano Martínez tendrá su jornada importante el próximo viernes, cuando le retiren las vendas y comprueben si el dedo anular fracturado hace algunas semanas pudo sanar correctamente. El peor escenario lo dejaría afuera del debut ante Argelia , pero su presencia en el Mundial no correría riesgo.

En paralelo, el resto del plantel afronta una jornada de recuperación y descanso físico después del desgaste ante los europeos. A partir de esta planificación, se espera que el entrenador empiece a probar el once inicial para el debut entre viernes y sábado , para dejarlo definido antes de la semana entrante.

Se define el nuevo integrante del plantel de la Selección Argentina:

Diario Los Andes 2026 (20)

Lo que no se demorará mucho más es el reemplazo de Leonardo Balerdi. El defensor central se pierde la Copa del Mundo a partir de una lesión ocurrida en las últimas prácticas, y le abrió la puerta al cuerpo técnico para darle entrada a un nombre nuevo. Si bien en un primer momento picaban en punta Marcos Senesi, o Lucas Martínez Quarta, la sensación es que el jugador que llegue actuará en otra posición.

Los apuntados, según trascendidos, son Guido Rodríguez, Emiliano Buendía, Nicolás Capaldo y Agustín Giay. La decisión final del director técnico podría conocerse a última hora de este miércoles, o durante el jueves. Si bien el martes se dará el debut oficial en la competencia, Scaloni no se mostró apremiado por el tiempo.

Así, Argentina atraviesa horas decisivas antes del arranque del certamen que lo tiene como actual campeón. Se viene Argelia, y el plantel Albiceleste comienza a ajustar detalles para no dejar nada librado al azar.