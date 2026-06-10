Con el regreso de Lionel Messi, la Selección Argentina goleó a Islandia y llega afilado al Mundial 2026

La Selección Argentina vivió una noche feliz en Auburn , al vencer con claridad a Islandia por 2 a 0. El equipo de Scaloni fue ampliamente superior, recuperó jugadores importantes, y dejó una buena imagen para el debut en el Mundial 2026. Los goles fueron de Valentín Barco y Lionel Messi, de penal.

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En el segundo encuentro amistoso de cara al inicio de la Copa del Mundo, la Albiceleste hizo gala de su jerarquía individual y la excelente tarea colectiva para superar sin miramientos a un laborioso rival de turno.

#SelecciónMayor Remate de Valentín Barco para el primero de la Albiceleste pic.twitter.com/jQ9p9CIyYM

El trámite se abrió de entrada, cuando sobre 8 minutos Valentín Barco capturó la pelota en la puerta del área rival tras una serie de rebotes, y sacó un buen disparo que venció la resistencia del arquero islandés. Para el Colorado, se trató de un tanto que le pone presión a Scaloni.

Luego de la apertura del marcador se dio el mejor pasaje de Islandia, que le robó la pelota a Argentina y trató de arrimar peligro al arco defendido por Gerónimo Rulli. Sin embargo, le faltaron ideas para concretar las insinuaciones generadas.

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Así ejecutó el Lionel Messi el penal pic.twitter.com/PTz4F6kfGt — Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 10, 2026

La Albiceleste recién aceleró de nuevo en el complemento, cuando el DT introdujo una batería de cambios. Con más nombres habitualmente titulares, las pocas equivalencias existentes se esfumaron. Mac Allister, De Paul, Enzo Fernández, Lautaro Martínez y Lionel Messi ingresaron en gran nivel, y eso fue demasiado para los Vikingos.

Con el rival tirado en ataque y dejando muchos espacios en el fondo, Argentina creó múltiples opciones de peligro. Después de dos disparos en el palo (uno de Mac Allister y otro de Lautaro Martínez), el diez frotó la lámpara.

En su primera pelota, Lionel le metió una excelente habilitación a Lautaro, al que le cometieron penal. El capitán Albiceleste se hizo cargo de la ejecución y no falló para el 2 a 0. Al rato, Lio esperó el momento adecuado para habilitar a Thiago Almada, autor del tercero.

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Jugada en equipo para el tercero Albiceleste pic.twitter.com/CbAZl95H8f — Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 10, 2026

Así, con una muestra importante de su jerarquía, Argentina jugó su último encuentro amistoso previo al inicio del Mundial 2026. La próxima vez que salte al campo de juego será de forma oficial, ante Argelia. Que sea con la misma tónica.

Formaciones de la Selección Argentina - Islandia:

Argentina (3): Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Valentín Barco; Nicolás Paz; José López, Giuliano Simeone. DT: Lionel Scaloni

Islandia (0): Elias Olafsson; Víctor Pálsson, Hordur Magnússon, Daniel Grétarsson, Logi Tomasson; Andri Baldursson, Mikael Ellertsson; Albert Gudmundsson, Ísak Jóhannesson, Hakon Haraldsson; Orri Óskarsson. DT: Arnar Gunnlaugsson.

Datos del partido:

Estadio: Jordan-Hare Stadium

Árbitro: Rosendo Mendoza

Goles: PT: 7' Valentín Barco (A). ST: 26' Lionel Messi -p- (A), 41' Thiago Almada (A)

Cambios: ST: 00' C. Romero por Martínez (A), 00' A. Mac Allister por Lo Celso (A), 00' R. De Paul por Palacios (A), 00' E. Fernández por Barco (A), 00' L. Martínez por López (A), 00' K. Hlynsson por Baldursson (A), 12' N. González por Otamendi (A), 12' T. Almada por Paz (A), 24' L. Messi por Simeone (A), 24' G. Montiel por Giay (A), 24' D. Thorhallsson por Tómasson (I), 36' G. Sigurdsson por Magnusson (I), 36' H. Hermannsson por Gudmundsson (I), 36' D. Gudjohnsen por Oskarsson (I), 36' K. Ingason por Jóhannesson (I), 36' G. Thórdarson por Haraldsson (I)