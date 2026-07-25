Los Pumas: Oportunidad histórica para clubes de Mendoza con la venta de entradas

Muy pronto, los clubes de rugby de la provincia de Mendoza tendrán la oportunidad de comercializar entradas para el esperado partido entre Los Pumas y Australia en el Estadio Malvinas Argentinas.

Las entradas serán otorgadas por la Subsecretaría de Deportes de la Provincia de Mendoza, en una iniciativa que busca fortalecer a las instituciones deportivas y generar recursos para su crecimiento.

Además, el 70% de lo recaudado por la venta de las entradas quedará para cada club, convirtiendo cada ticket vendido en una inversión directa para el desarrollo del rugby mendocino.

En los próximos días se dará a conocer toda la información sobre la modalidad de entrega y venta de las entradas.

Los clubes de rugby de Mendoza podrán vender entradas para ver a la Selección Argentina de rugby quince y recibirán el 70% de lo recaudado.

La iniciativa permitirá que las instituciones deportivas obtengan recursos para fortalecer su desarrollo, mientras acompañan al seleccionado argentino en el cierre de la serie frente a Australia.

En el marco del partido que disputarán Los Pumas y Australia en el Estadio Malvinas Argentinas, el Gobierno de Mendoza pondrá a disposición de los clubes de rugby de la provincia un cupo de entradas para su comercialización, con el objetivo de generar un beneficio económico directo para las instituciones deportivas.

Del total recaudado por la venta de esas localidades, el 70% quedará en manos de cada club, permitiendo que esos recursos sean destinados al fortalecimiento institucional, la formación de jugadores, el mantenimiento de la infraestructura y el desarrollo de sus actividades deportivas.

La propuesta, articulada entre la Subsecretaría de Deportes y los clubes mendocinos, busca que las instituciones sean protagonistas de uno de los eventos deportivos más importantes del año, no solo alentando al seleccionado argentino desde las tribunas, sino también obteniendo un beneficio concreto que contribuya a su crecimiento.

Impacto en Mendoza: más allá del rugby

Además del impacto deportivo, la realización de este encuentro internacional vuelve a posicionar a Mendoza como sede de grandes competencias, con un importante movimiento turístico, económico y social para la provincia.

El encuentro entre Los Pumas y los Wallabies se disputará el sábado 5 de septiembre, a las 18 horas, en el Estadio Malvinas Argentinas, y marcará el cierre de la serie que el seleccionado argentino afrontará frente a Australia en nuestro país. Previamente, el equipo dirigido por Felipe Contepomi jugará ante Sudáfrica en Buenos Aires y luego enfrentará a Australia en Jujuy.

Con esta iniciativa, Mendoza reafirma su compromiso con el desarrollo del deporte y con el fortalecimiento de los clubes, actores fundamentales en la formación de deportistas y en la promoción de los valores del rugby en toda la provincia.