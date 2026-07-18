Nations Championship: Los Pumas cayeron ante Inglaterra en un partido complejo

En uno de los partidos correspondientes a la tercera fecha del torneo Nations Championship de Rugby Los Pumas perdieron frente a su similar de Inglaterra por 31 a 24.

Rugby: Primer triunfo de Los Pumas en el Championship frente a Gales

Los Pumas ajustan el equipo para la revancha ante Gales en San Juan: hora, formaciones y por donde mirarlo

El elenco nacional venía de dos partidos durísimos ante cuadros de Gran Bretaña. En el debut cayó ante Escocia en Córdoba, y luego se repuso en San Juan al vencer a Gales por 35 a 21.

Así, Los Pumas acumulan una alegría y un traspié en sus primeros dos encuentros por el certamen internacional que lo tiene como protagonista. Ahora, tendrá un durísimo rival enfrente. No sólo por lo deportivo, sino por todo lo que significa jugar con Inglaterra en cualquier deporte, lugar o momento.

Respecto a Los Pumas, cabe destacar que será el último partido de local, ya que en noviembre jugarán de visitantes ante Irlanda, Italia y Francia. Luego, entre el 28 y 29 de noviembre, se disputarán las finales del torneo denominado Nations Championship en el estadio de Twickenham, en Londres.

El hermosos escenario donde Los Pumas juegan ante Inglaterra. Es el estadio Madre de Ciudades de la ciudad de Santiago

En una jornada especial, el seleccionado argentino salió a la cancha con una camiseta que homenajeó a los campeones del Mundo de fútbol en México 1986 , apenas días después del triunfo albiceleste sobre los ingleses en las semifinales del Mundial 2026. Sin embargo, dentro del campo fue la Rosa la que impuso condiciones gracias a su mayor oficio y efectividad.

Bautista Delguy y Matías Moroni en un instante del match entre Los Pumas y La Rosa

El conjunto dirigido por Steve Borthwick golpeó rápido con un try de Tommy Freeman y manejó el desarrollo con un plan simple, aprovechando cada error argentino. Ben Earl apoyó por duplicado y, con dos conversiones de Fin Smith, Inglaterra tomó una clara ventaja. El único descuento de la primera mitad llegó por un penal de Tomás Albornoz, para el 19-3 parcial.

Mateo Albornoz uno de los puntos altos de Los Pumas en el juego ante Inglaterra UAR

¿Qué pasó en el segundo tiempo ante Inglaterra?

En el complemento apareció otra versión de Los Pumas. Con Joaquín Oviedo y Justo Piccardo llevando al equipo hacia adelante, Tomás Albornoz encontrando espacios y el buen ingreso de Pablo Matera, Argentina ganó protagonismo. Mateo Carreras apoyó el primer try y, poco después, un try penal dejó el marcador 19-17. Con dos hombres más por las amarillas a Jack van Poortvliet y Alex Coles, el equipo de Felipe Contepomi atravesaba su mejor momento y parecía cerca de dar vuelta la historia.

Pero cuando mejor estaba, llegaron las complicaciones. Las amonestaciones a Oviedo y Santiago Carreras dejaron a Los Pumas con 13 jugadores y permitieron que la Rosa encontrara espacios decisivos. Marcus Smith apoyó un try tras aprovechar la superioridad numérica y luego Immanuel Feyi-Waboso parecía sentenciarlo con otra conquista apagaba la reacción argentina.

Sin embargo, el tramo final dejó algo más: primero Piccardo encontró espacios para firmar y dejar a los locales a tiro de empate y, en la última jugada, Delguy se esforzó por llegar contra la bandera ante las arremetidas de Noah Caluori y Henry Slade. Cuando Angus Gardner estaba decidido a otorgar el try, el TMO insistió en anular la acción y dar por terminado el encuentro, ante las protestas de los jugadores argentinos.

Los Pumas mostraron carácter para volver al partido, pero pagaron caro sus errores y la indisciplina en el tramo decisivo. Inglaterra volvió a exhibir toda su contundencia y su oficio para quedarse de esta forma con una trabajada pero muy valiosa victoria en Santiago del Estero.

Uno de Los Pumas, Tomas Rapetti lucha contra dos jugadores ingleses que lo taclean UAR

Síntesis

Cancha: Estadio Madre de Ciudades, Santiago del Estero

Argentina (24): Mayco Vivas, Julián Montoya, Tomás Rapetti, Guido Petti, Matías Alemanno, Santiago Grondona, Marcos Kremer, Joaquín Oviedo, Gonzalo García, Tomás Albornoz, Mateo Carreras, Justo Piccardo, Matías Moroni, Bautista Delguy y Santiago Carreras.

Ingresaron: Ignacio Ruiz, Boris Wenger, Pedro Delgado, Efraín Elías, Pablo Matera, Joaquín Moro, Simón Benítez Cruz y Lucio Cinti.

Inglaterra (31): Ellis Genge, Jamie George (c), Joe Heyes, Alex Coles, George Martin, Ollie Chessum, Guy Pepper, Ben Earl, Jack van Poortvliet, Fin Smith, Immanuel Feyi-Waboso, Seb Atkinson, Henry Slade, Tommy Freeman y Marcus Smith.

Ingresaron: Luke Cowan-Dickie, Emmanuel Iyogun, George Kloska, Tom Curry, Henry Pollock, Ben Spencer, Benhard Janse van Rensburg y Noah Caluori.

Tantos

En el primer Tiempo: 4' Try de Tommy Freeman (I), 24' Try de Ben Earl, convertido por Fin Smith (I), 30' Penal de Tomás Albornoz (A), 33' Try de Ben Earl, convertido por Fin Smith (I).

En el segundo Tiempo: 3' Try de Mateo Carreras, convertido por Tomás Albornoz (A), 15' Try Penal (A), 22' Try de Marcus Smith, convertido por Fin Smith (I), 29' Try de Immanuel Feyi-Waboso (A), 39' Try de Justo Piccardo, convertido por Tomás Albornoz (A)

Resultado final: Argentina 24-31 Inglaterra

Amonestados: PT 24' Mateo Carreras (A), ST 10' Jack van Poortvliet (I), 15' Alex Coles (I), 20' Joaquín Oviedo (A), 22' Santiago Carreras (A), 33' Henry Pollock (I), 36' Emmanuel Iyogun (I).

Árbitro: Angus Gardner (Australia)