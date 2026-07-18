Los Pumas: el homenaje al seleccionado campeón de 1986

El seleccionado de Rugby de Argentina, denominado Los Pumas, rindió un homenaje al equipo campeón de 1986, liderado por Diego Maradona, con una camiseta azul

Rugby. Los Pumas rindieron homenaje a los 40 años de la obtención del campeonato Mundial de Fútbol por parte de la Selección Argentina que fue liderada por Diego Maradona

En el partido de este sábado 18 de julio frente a Inglaterra, por el torneo de Rugby denominado Nations Championship, Los Pumas salieron al campo de juego con una camiseta de edición limitada con la que la UAR y el seleccionado mayor de Argentina rinden homenaje al equipo campeón en 1986, al cumplirse 40 años de un encuentro que quedó para siempre en la historia del deporte argentino.

Rugby. La Unión Argentina de Rugby y Los Pumas rindieron tributo a la selección campeona del mundo de 1986, que fue vestida por la misma firma que le puso la piel al seleccionado mayor de rugby UAR Desarrollada junto a Le Coq Sportif, la camiseta fue concebida exclusivamente para este partido y simboliza el reconocimiento del rugby argentino a un equipo cuyo legado trascendió su disciplina para convertirse en parte de la memoria colectiva de nuestro país.

Inspirada en los modelos utilizados en 1986, la camiseta recupera elementos icónicos de aquella época y los reinterpreta con tecnología y materiales de alto rendimiento. Su diseño presenta bastones verticales en dos tonos de azul, cuello en V, puños blancos, el logo retro de Le Coq Sportif y el escudo de Los Pumas en dorado, en una pieza conmemorativa creada especialmente para esta ocasión.