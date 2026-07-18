18 de julio de 2026 - 16:42

Los Pumas: el homenaje al seleccionado campeón de 1986

El seleccionado de Rugby de Argentina, denominado Los Pumas, rindió un homenaje al equipo campeón de 1986, liderado por Diego Maradona, con una camiseta azul

Rugby. Los Pumas rindieron homenaje a los 40 años de la obtención del campeonato Mundial de Fútbol por parte de la Selección Argentina que fue liderada por Diego Maradona

Rugby. Los Pumas rindieron homenaje a los 40 años de la obtención del campeonato Mundial de Fútbol por parte de la Selección Argentina que fue liderada por Diego Maradona

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UAR

En el partido de este sábado 18 de julio frente a Inglaterra, por el torneo de Rugby denominado Nations Championship, Los Pumas salieron al campo de juego con una camiseta de edición limitada con la que la UAR y el seleccionado mayor de Argentina rinden homenaje al equipo campeón en 1986, al cumplirse 40 años de un encuentro que quedó para siempre en la historia del deporte argentino.

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Desarrollada junto a Le Coq Sportif, la camiseta fue concebida exclusivamente para este partido y simboliza el reconocimiento del rugby argentino a un equipo cuyo legado trascendió su disciplina para convertirse en parte de la memoria colectiva de nuestro país.

Inspirada en los modelos utilizados en 1986, la camiseta recupera elementos icónicos de aquella época y los reinterpreta con tecnología y materiales de alto rendimiento. Su diseño presenta bastones verticales en dos tonos de azul, cuello en V, puños blancos, el logo retro de Le Coq Sportif y el escudo de Los Pumas en dorado, en una pieza conmemorativa creada especialmente para esta ocasión.

Los Pumas lucieron esta camiseta en el lance jugado este s&aacute;bado ante Inglaterra y as&iacute; homenajearon a la selecci&oacute;n de f&uacute;tbol campeona en el Mundial de M&eacute;xico 1986

Los Pumas lucieron esta camiseta en el lance jugado este sábado ante Inglaterra y así homenajearon a la selección de fútbol campeona en el Mundial de México 1986

El Legado de Los Pumas en la Historia Argentina

Cada generación tiene la responsabilidad de honrar la historia de quienes dejaron una marca en el deporte argentino. Con este homenaje, la Unión Argentina de Rugby y Los Pumas celebran ese legado y renuevan el compromiso de representar a la Argentina con el mismo orgullo, pasión y entrega que distinguen a nuestros seleccionados nacionales.

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