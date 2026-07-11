11 de julio de 2026 - 18:32

Rugby: Primer triunfo de Los Pumas en el Championship frente a Gales

La Selección Argentina de rugby se impuso 35-21 a Gales en un crucial encuentro en San Juan, marcando su recuperación en el Championship.

Rugby. Joaquin Oviedo y Santiago Carreras dos de los puntos altos de Los Pumas ante los británicos

Rugby. Joaquin Oviedo y Santiago Carreras dos de los puntos altos de Los Pumas ante los británicos

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Rugby. Bautista Delguy uno de los referentes de Los Pumas de buen nivel ante Gales &nbsp;

Rugby. Bautista Delguy uno de los referentes de Los Pumas de buen nivel ante Gales

 

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Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

El encuentro en San Juan era crucial para la Selección Argentina de rugby, dirigidos por Felipe Contepomi. Se buscaba no solo la victoria, sino también recuperar el nivel de juego del año anterior.

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El inicio del partido trajo recuerdos del duelo anterior, ya que Gales aprovechó una oportunidad temprana para anotar tras un line-maul que el equipo local no logró neutralizar.

Los Pumas recuperan el impulso

A pesar del golpe inicial, Los Pumas no se desconcentraron y volvieron a su estrategia. Al ganar velocidad, lograron generar ventajas clave. La conexión entre Santiago y Mateo Carreras junto a Bautista Delguy posibilitó la conquista de Joauin Oviedo, quien apoyó el primer try del equipo argentino.

Con el envión del try, el combinado albiceleste continuó atacando y amplió la diferencia. Mateo Carreras ejecutó un pase preciso, y Delguy ganó el duelo aéreo de manera espectacular para habilitar a Justo Piccardo, quien anotó el segundo try al borde de la línea.

Desajustes defensivos ante Gales

A pesar del buen momento ofensivo, la defensa mostró debilidades. Cada vez que Gales se acercaba, generaba peligro. Rhys Carre logró descontar con un try anotado con potencia, superando a dos defensores que no pudieron detenerlo.

Los Pumas recuperaron la posesión, aunque les costó profundizar en los metros finales. Los espacios se abrieron hacia el final de la primera mitad, cuando Marcos Kremer, con el empuje del pack, y Santi Carreras, con una gran jugada individual, lograron desnivelar el marcador, dejando el resultado parcial 28-14.

En el complemento, el equipo dirigido por Contepomi gestionó mejor el juego, especialmente en el fondo. En ataque, Oviedo continuó siendo una amenaza, estirando la diferencia en el marcador.

El avance de Gales en la segunda mitad

Ambos equipos introdujeron cambios para oxigenar sus formaciones, pero el ritmo del encuentro disminuyó, con pocas aproximaciones claras. Gales, con amor propio pero escasas ideas, buscó el descuento y lo consiguió a través de Ben Warren tras insistir durante varios minutos.

En los últimos diez minutos, Argentina no logró activar su juego para imponer la diferencia de jerarquía entre ambos planteles. El tiempo se consumió hasta el pitazo final, que selló el primer triunfo albiceleste en el Nations Championship.

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