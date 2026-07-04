Escocia fue superior a Los Pumas, y se quedó con el triunfo en Córdoba en el arranque del Nations Championship

A pesar de un buen comienzo, Los Pumas no pudieron doblegar a Escocia en el debut del Nations Championship, y cayeron de forma clara por 47-38 en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. La visita mostró personalidad y buen nivel, y se llevó la victoria.

Los Pumitas tuvieron un comienzo demoledor en el Mundial, aplastaron a Estados Unidos

En su comienzo, la tarde fue una verdadera batería de emociones para el cuadro nacional. Primero con el sentido homenaje a Matías Alemanno, que alcanzó las 100 presentaciones e ingresó al campo de juego acompañado de su familia para recibir el aplauso de todo el público. Luego, con el gran comienzo durante los minutos iniciales.

Los Pumas mostraron convencimiento para ir a buscarlo, haciendo ancho el campo y aportando vértigo ante una Escocia que se guareció para capear el temporal. La búsqueda argentina resultó, y a los 6’ Joaquín Oviedo convirtió el try que sirvió para ponerse en ventaja. Albornoz también estuvo afilado para establecer el 7-0.

Ese momento de alegría y euforia, Escocia despertó. Creció la influencia de Ben White, y la visita monopolizó el manejo de la ovalada y la peligrosidad. Así llegaron las filtraciones de Sione Tuipolotu y Pierre Schoeman para dar vuelta la historia.

¡OVIEDO ES PROFETA EN SU TIERRA! Joaquín se desprendió del maul y apoyó, frente a Escocia, el primer try de Los Pumas en este 2026. Mirá el mejor rugby en Disney+ Plan Premium. pic.twitter.com/5mrrp17ttt

El local amagó con recuperarse con el penal de Tomás Albornoz que lo acercó a solo dos puntos. Sin embargo, el Cardo estaba dispuesto a no dejar crecer a su rival, y respondió el golpe con el try de Rory Hutchinson.

Los Pumas no bajaron los brazos, y en el comienzo del complemento retomaron el buen juego que les había permitido lastimar a su contrincante. A los 2’, el mendocino Rodrigo Isgró llegó con lo justo a capturar el rastrón de Carreras, y estiró su mano para acercar a la Albiceleste. Albornoz convirtió también para que la historia quede 17-19.

Pero Escocia, como había hecho en el primer tiempo, reaccionó a tiempo para evitar que el dueño de casa recupere la ventaja. Apretó el acelerador, aprovechó los espacios y apoyó a través de Gregor Brown, Scott Cummings, Gregor Hiddleston y Kyle Rowe. Esto, más las conversiones de Fergus Burke y Tom Jordan liquidaron el pleito.

¡QUÉ TRYAZO HICISTE, RODRIGO!



Isgró aprovechó un rastrón de Santi Carreras para apoyar frente a Escocia.



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El try de Tomás Rapetti tras una acción muy bien trabajada por el conjunto argentino, el de Lucio Cinti tras la recuperación ofensiva y el de Agustín Moyano solamente sirvieron para decorar el resultado. Desde lo táctico, la victoria del Cardo ya no corría riesgo.

Triunfo importante de Escocia en el comienzo del Nations Championship, que obliga a Los Pumas a corregir errores y trabajar en el futuro para potenciar los aspectos positivos, y minimizar lo malo. Tiempo y material humano hay.

Formación de Los Pumas - Escocia:

Argentina (38): 1. Mayco Vivas, 2. Julián Montoya (c), 3. Pedro Delgado, 4. Guido Petti, 5. Matías Alemanno, 6. Pablo Matera, 7. Santiago Grondona, 8. Joaquín Oviedo, 9. Gonzalo García, 10. Tomás Albornoz, 11. Mateo Carreras, 12. Faustino Sánchez Valarolo, 13. Lucio Cinti, 14. Rodrigo Isgró, 15. Santiago Carreras.

Escocia (47): 1. Pierre Schoeman, 2. Ewan Ashman, 3. Elliot Millar Mills, 4. Jonny Gray, 5. Scott Cummings, 6. Matt Fagerson, 7. Rory Darge, 8. Jack Dempsey, 9. Ben White, 10. Tom Jordan, 11. Jamie Dobie, 12. Sione Tuipulotu (C), 13. Rory Hutchinson, 14. Kyle Steyn, 15. Kyle Rowe.

Datos del partido:

Estadio: Mario Alberto Kempes, Córdoba

Árbitro: Nika Amashukeli (Georgia)

Puntos: PT : 7' Try de Joaquín Oviedo, convertido por Tomás Albornoz (A), 18' Try de Sione Tuipulotu, convertido por Fergus Burke (E), 23' Try de Pierre Schoeman (E), 34' Penal de Tomás Albornoz (A), Try de Rory Hutchinson, convertido por Tom Jordan (E). ST: 3' Try de Rodrigo Isgró, convertido por Tomás Albornoz (A), 12' Try de Gregor Brown, convertido por Tom Jordan (E), 15' Try de Scott Cummings, convertido por Tom Jordan (E), 25' Try de Tomás Rapetti, convertido por Tomás Albornoz (A), 68' Try de Gregor Hiddleston, convertido por Fergus Burke (E), 33' Try de Kyle Rowe, convertido por Fergus Burke (E), 36' Try de Lucio Cinti, convertido por Tomás Albornoz (A), 38' Try de Agustín Moyano, convertido por Tomás Albornoz (A).