4 de julio de 2026 - 20:06

Francia padeció ante el entramado defensivo de Paraguay, pero lo ganó 1 a 0 y está en cuartos de final

El elenco de Sudamérica cayó 1 a 0 ante una de las grandes candidatas de la Copa del Mundo. El único tanto fue obra de Kylian Mbappé, de penal.

Paraguay vs Francia, por el Mundial 2026

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EFE
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

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El plan de partido quedó clarísimo de entrada. La Albirroja plantó una línea de cinco defensores acompañada por otra de cuatro volantes, más Julio Enciso sumándose a la marca, con el objetivo de armar una muralla que contenga a los Galos, dueños absolutos de la pelota.

Paraguay vs Francia, por el Mundial 2026

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Por tal motivo, la gran mayoría del encuentro tuvo la misma tónica. El cuadro europeo juntando pases en tres cuartos de campo e intentando doblegar con los extremos bien abiertos, y Paraguay sacando absolutamente todo lo que llegaba a su zona de influencia.

Así, la única manera que encontró Francia para intentar lastimar fue con remates desde media distancia. Hasta el minuto 60’ probaron Koné dos veces, Koundé, Dembélé, y Rabiot. Ninguno pudo quebrar la resistencia de Orlando Gill. El arquero francés fue un simple espectador, y no tuvo que intervenir en ningún momento. Paraguay descartó buscar el arco contrario, y se limitó a cortar, repeler y cuidar el cero.

Pero a falta de 20’, ese entramado defensivo tuvo la única y funesta filtración. Désiré Doué encaró por la izquierda, se internó en el área y cuando fue encerrado por tres defensores recibió la infracción de Diego Gómez. El VAR intervino para llamar al árbitro, que terminó marcando penal. Kylian Mbappé no desaprovechó la oportunidad, y Francia se puso 1 a 0 arriba.

El gol de Kylian Mbappé que eliminó a Paraguay:

En paralelo, los soldados de Gustavo Alfaro comenzaron a sentir el enorme cansancio, y así tuvieron que dejar el campo de juego Omar Alderete, Julio Enciso y Miguel Almirón, tres figuras fuertes de la Albirroja que fundieron motores. Sus reemplazos buscaron adelantar líneas para encontrar la heroica, pero no lograron su cometido.

Francia entendió que había que asegurar la victoria, y por eso cuidó el balón hasta el pitazo del árbitro y estuvo a punto de liquidarlo con una clarísima chance de Mbappé. Paraguay hizo todo lo pudo, tratando de forzar el milagro con la humildad de sus armas, pero no lo consiguió y quedó a las puertas de cuartos de final.

Los europeos ya conocen a su próximo rival, el próximo jueves a las 17 horas de nuestro país. Será Marruecos, el elenco con el que disputó una durísima semifinal en Qatar. Los de Alfaro cerraron su participación en el Mundial 2026 con el orgullo de su gente, que no es poca cosa.

Paraguay vs Francia: Minuto a Minuto

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