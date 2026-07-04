Kylian Mbappé explotó contra el Paraguay de Gustavo Alfaro: "También podemos jugar sucio"

El capitán de Francia fustigó a su rival luego de eliminarlo en octavos de final del Mundial 2026, en un duelo picante y cerrado.

Francia y Paraguay disputaron un encuentro muy picante, y se sacaron chispas durante los 90 minutos en el marco de los octavos de final del Mundal 2026. El capitán europeo, Kylian Mbappé, no se guardó nada y fustigó duramente a su rival de turno.

Kylian Mbappé, molesto con Paraguay: En las declaraciones oficiales al pie de campo, el delantero del Real Madrid se refirió a la búsqueda del equipo dirigido por Gustavo Alfaro de cortar constantemente el juego, y copar la parada con juego brusco. “Sabíamos el tipo de partido que iba a ser" aseguró, para luego desatar toda su bronca. "Si ellos nos insultan, nosotros también los insultamos", largó.

Mbappé resaltó que Francia estaba preparada para enfrentar un encuentro así de difícil, y lanzó una advertencia para el resto de los rivales. "Sabíamos jugar este tipo de partido. Pensaban que íbamos a venir a jugar de esmoquin y a hacer jugadas lindas, pero no, también podemos jugar al fútbol sucio. Si tenemos que ensuciarnos las manos, lo haremos. En el fútbol sucio fuimos mejores", remarcó.

Finalmente, el atacante reiteró que fueron superiores a Paraguay, que merecieron llevarse la victoria. "Ellos no quisieron jugar tanto al fútbol, y nosotros mostramos que sabíamos y que éramos mejores que ellos", cerró.

El insulto de Mbappé a Alonso, captado por las cámaras: MBAPPÉ DICIÉNDOLE LA CONCHA DE TU MADRE A UN JUGADOR DE PARAGUAY



AJAJAJAJAJAJAJAJJAJAJ OOOAAAAAAAA pic.twitter.com/mXeaEjFRL5 — lorem ipsum (@altashanta) July 4, 2026 Cabe destacar que Mbappé se cruzó con varios jugadores Albirrojos durante el partido. Durante el primer tiempo le propinó varios insultos fuertes al defensor Junior Alonso luego de un cruce que protagonizaron por la pelota, en un perfecto español. Las cámaras captaron la agresión verbal, pero el VAR decidió no llamar al árbitro.