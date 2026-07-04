4 de julio de 2026 - 21:10

Kylian Mbappé explotó contra el Paraguay de Gustavo Alfaro: "También podemos jugar sucio"

El capitán de Francia fustigó a su rival luego de eliminarlo en octavos de final del Mundial 2026, en un duelo picante y cerrado.

Kylian Mbappé explotó contra el Paraguay de Gustavo Alfaro: También podemos jugar sucio

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Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

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Kylian Mbappé, molesto con Paraguay:

En las declaraciones oficiales al pie de campo, el delantero del Real Madrid se refirió a la búsqueda del equipo dirigido por Gustavo Alfaro de cortar constantemente el juego, y copar la parada con juego brusco. “Sabíamos el tipo de partido que iba a ser" aseguró, para luego desatar toda su bronca. "Si ellos nos insultan, nosotros también los insultamos", largó.

Mbappé resaltó que Francia estaba preparada para enfrentar un encuentro así de difícil, y lanzó una advertencia para el resto de los rivales. "Sabíamos jugar este tipo de partido. Pensaban que íbamos a venir a jugar de esmoquin y a hacer jugadas lindas, pero no, también podemos jugar al fútbol sucio. Si tenemos que ensuciarnos las manos, lo haremos. En el fútbol sucio fuimos mejores", remarcó.

Finalmente, el atacante reiteró que fueron superiores a Paraguay, que merecieron llevarse la victoria. "Ellos no quisieron jugar tanto al fútbol, y nosotros mostramos que sabíamos y que éramos mejores que ellos", cerró.

El insulto de Mbappé a Alonso, captado por las cámaras:

Cabe destacar que Mbappé se cruzó con varios jugadores Albirrojos durante el partido. Durante el primer tiempo le propinó varios insultos fuertes al defensor Junior Alonso luego de un cruce que protagonizaron por la pelota, en un perfecto español. Las cámaras captaron la agresión verbal, pero el VAR decidió no llamar al árbitro.

Luego, con el pitazo final, le negó el saludo al arquero Orlando Gill, y pasó por al lado gritando de alegría por la clasificación. El portero le extendió la mano, y el francés ni siquiera lo miró.

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