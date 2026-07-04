México e Inglaterra juegan un duelo de alto voltaje: horario, transmisión en vivo, formaciones

El dueño de casa recibe en el Estadio Azteca a los europeos en el marco del duelo de octavos de final del Mundial 2026. Será este domingo 21 horas en el Azteca.

La jornada de domingo del Mundial 2026 se cierra con un encuentro de altísimo calibre. En el marco de los octavos de final, México quiere hacer valer la localía en el Estadio Azteca, que tendrá la visita de Inglaterra después de 40 años. El árbitro será Alireza Faghani, y el mundo estará pendiente.

La frase reza que la tercera es la vencida, y para los locales se convirtió en un mantra que los hace llenar cada escenario con la expectativa a tope. Después de organizar las Copas del Mundo de 1970 y 1986, los Aztecas quieren coronarse en el tercer Mundial que organizan. Pero para eso deberán dar un paso gigante ante uno de los equipos candidatos a quedarse con la gloria máxima.

MUNDIAL 2026. La Selección de México superó por 2-0 a Ecuador y se metió en octavos de final. Imparable: 4 juegos, 4 triunfos. Gentileza. Los del Vasco Aguirre buscarán sacar ventajas de la altura, el calor intenso, y la presión que ejercerá su gente desde las tribunas. Inglaterra, mientras tanto, confía en la jerarquía de un plantel plagado de estrellas como Declan Rice, Jude Bellingham, Marcus Rashford y Harry Kane, uno de los goleadores del certamen. Así, con las armas de cada uno, se armó una previa picante como pocas en esta edición.

A tal punto estuvo brava la situación en México en los días anteriores al duelo, que la Embajada Británica en México tuvo que lanzar un comunicado garantizando la tranquilidad de los fanáticos europeos que asistirán. "Es una oportunidad extraordinaria de celebrar los profundos lazos históricos que nos unen no solo en el deporte, sino en otros ámbitos que conectan a nuestros pueblos desde hace más de dos siglos”, indicaron.

Inglaterra - Croacia, por el Mundial 2026 EFE / Mariscal Probables formaciones de México - Inglaterra: México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vázquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Gilberto Mora, Luis Romo; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Julián Quiñones. DT: Javier Aguirre.