Tragedia en México: tres personas murieron por asfixia en los festejos por la clasificación en el Mundial.

La clasificación de México a los octavos de final del Mundial, tras vencer 2 a 0 a Ecuador , quedó opacada por una jornada trágica. Tres personas murieron por asfixia durante los festejos masivos en la capital mexicana y otras tres fallecieron en un ataque armado registrado en el estado de Morelos mientras seguían el partido.

México ganó, está en octavos y sueña: los dos golazos del local y la insólita expulsión en Ecuador

Mundial 2026: se terminó el sueño de Ecuador ante un México que continúa imparable

Según informó la Secretaría de Salud de la Ciudad de México , las víctimas fatales por asfixia fueron dos mujeres y un hombre , quienes se encontraban en las inmediaciones del Ángel de la Independencia , uno de los puntos tradicionales de celebración donde se congregaron miles de aficionados.

Pasada la medianoche, los servicios de emergencia acudieron a las calles Hamburgo y Lancaster tras recibir un llamado por dos personas inconscientes.

Hasta el lugar llegaron paramédicos, bomberos, personal de Protección Civil, funcionarios de la Secretaría de Gobierno y efectivos policiales, quienes intentaron reanimar a las víctimas.

Sin embargo, las autoridades confirmaron la muerte por asfixia de un hombre de 44 años y una joven de 19 , ambos identificados por sus familiares. Horas más tarde se informó que un hospital local atendió a una mujer de 43 años que también fue hallada inconsciente durante los festejos. La víctima ingresó sin signos vitales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SSaludCdMx/status/2072234795497607377&partner=&hide_thread=false Puesto de Mando del Sector Salud informa:



En el área de urgencias de un hospital, se atendió a una mujer de 48 años que fue hallada inconsciente en la calle de Berna, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, donde fue auxiliada por paramédicos con maniobras de reanimación.



Tras… — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) July 1, 2026

Por el momento, las autoridades no precisaron las circunstancias exactas en las que ocurrieron las muertes.

Más de un millón de personas en las calles

Ante la trágica celebración, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, expresó en sus redes sociales: "Con el corazón en la mano, envío un abrazo y mis más sinceras condolencias a sus seres queridos. Reiteramos el llamado a celebrar siempre con responsabilidad, cuidado y empatía".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ClaraBrugadaM/status/2072238497738477727&partner=&hide_thread=false Como lo informó la @SSaludCdMx, los equipos de emergencia de la Ciudad de México atendieron de manera inmediata el reporte de tres personas inconscientes en distintos puntos de las inmediaciones de Paseo de la Reforma. Se activaron todos los protocolos de atención médica, sin… — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) July 1, 2026

En un mensaje en video, la funcionaria indicó que alrededor de un millón de personas se encontraban festejando en distintos puntos de la capital y pidió a la población que dejara de dirigirse hacia el centro de la ciudad para evitar mayores aglomeraciones.

Como alternativa, invitó a los aficionados a asistir a un recital gratuito del grupo de cumbia Cañaveral, organizado en el estacionamiento del Palacio de los Deportes.

Según medios locales, cerca de las 23.40 comenzaron a escucharse detonaciones de cohetes y fuegos artificiales, lo que generó momentos de confusión entre la multitud que permanecía reunida sobre el Paseo de la Reforma, donde la celebración continuaba con música de mariachi proyectada en las pantallas instaladas en la zona.

México Multitudinaria celebración en México tras la victoria frente a Ecuador.

Ataque armado durante el partido

La jornada también estuvo marcada por otro hecho de violencia ocurrido en el estado de Morelos, vecino a la capital mexicana.

De acuerdo con la fiscalía estatal, un grupo de personas fue atacado a balazos mientras observaba el encuentro entre México y Ecuador en una cancha deportiva.

Como consecuencia del ataque, tres personas murieron y otras nueve resultaron heridas.