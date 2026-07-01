1 de julio de 2026 - 10:24

Tragedia en México: tres personas murieron por asfixia en los festejos por la clasificación en el Mundial

La victoria frente a Ecuador desató la euforia y el caos de los hinchas mexicanos que coparon el centro de la Ciudad de México.

Tragedia en México: tres personas murieron por asfixia en los festejos por la clasificación en el Mundial.

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Los Andes | Redacción Deportes
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Según informó la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, las víctimas fatales por asfixia fueron dos mujeres y un hombre, quienes se encontraban en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, uno de los puntos tradicionales de celebración donde se congregaron miles de aficionados.

México
Multitudinaria celebración en México tras la victoria frente a Ecuador.

Multitudinaria celebración en México tras la victoria frente a Ecuador.

Murieron por asfixia en medio de la multitud

Pasada la medianoche, los servicios de emergencia acudieron a las calles Hamburgo y Lancaster tras recibir un llamado por dos personas inconscientes.

Hasta el lugar llegaron paramédicos, bomberos, personal de Protección Civil, funcionarios de la Secretaría de Gobierno y efectivos policiales, quienes intentaron reanimar a las víctimas.

festejos méxico
Tres personas murieron por asfixia durante los festejos.

Tres personas murieron por asfixia durante los festejos.

Sin embargo, las autoridades confirmaron la muerte por asfixia de un hombre de 44 años y una joven de 19, ambos identificados por sus familiares. Horas más tarde se informó que un hospital local atendió a una mujer de 43 años que también fue hallada inconsciente durante los festejos. La víctima ingresó sin signos vitales.

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Por el momento, las autoridades no precisaron las circunstancias exactas en las que ocurrieron las muertes.

Más de un millón de personas en las calles

Ante la trágica celebración, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, expresó en sus redes sociales: "Con el corazón en la mano, envío un abrazo y mis más sinceras condolencias a sus seres queridos. Reiteramos el llamado a celebrar siempre con responsabilidad, cuidado y empatía".

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En un mensaje en video, la funcionaria indicó que alrededor de un millón de personas se encontraban festejando en distintos puntos de la capital y pidió a la población que dejara de dirigirse hacia el centro de la ciudad para evitar mayores aglomeraciones.

Como alternativa, invitó a los aficionados a asistir a un recital gratuito del grupo de cumbia Cañaveral, organizado en el estacionamiento del Palacio de los Deportes.

Según medios locales, cerca de las 23.40 comenzaron a escucharse detonaciones de cohetes y fuegos artificiales, lo que generó momentos de confusión entre la multitud que permanecía reunida sobre el Paseo de la Reforma, donde la celebración continuaba con música de mariachi proyectada en las pantallas instaladas en la zona.

México
Multitudinaria celebración en México tras la victoria frente a Ecuador.

Multitudinaria celebración en México tras la victoria frente a Ecuador.

Ataque armado durante el partido

La jornada también estuvo marcada por otro hecho de violencia ocurrido en el estado de Morelos, vecino a la capital mexicana.

De acuerdo con la fiscalía estatal, un grupo de personas fue atacado a balazos mientras observaba el encuentro entre México y Ecuador en una cancha deportiva.

Como consecuencia del ataque, tres personas murieron y otras nueve resultaron heridas.

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