Mundial 2026: se terminó el sueño de Ecuador ante un México que continúa imparable

México se metió este martes en los octavos de final del Mundial 2026, donde jugará con Inglaterra o Congo, después de eliminar con un gran despliegue en el primer tiempo a Ecuador, al que venció por 2-0 para ponerle fin al sueño de los de Sebastián Beccacece.
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MUNDIAL 2026. Después de la lluvia y con dos golazos de Quiñones y Jiménez, el Tri superó con tranquilidad al equipo de Sebastián Beccacece y se metió entre los 16 mejores del Mundial.
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Julián Quiñones y Raúl Jiménez convirtieron los goles del vencedor, que reguló en el complemento ante un rival sin reacción que se despidió, al menos, habiéndose regalado la alegría de la victoria frente a Alemania. En el final, vio la roja Piero Hincapié por taparse la boca para hablarle a Santiago Giménez.