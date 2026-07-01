Mundial 2026: se terminó el sueño de Ecuador ante un México que continúa imparable

Brasil sufrió hasta el final, venció 2-1 a Japón y se metió en los octavos del Mundial 2026

image MUNDIAL 2026. Después de la lluvia y con dos golazos de Quiñones y Jiménez, el Tri superó con tranquilidad al equipo de Sebastián Beccacece y se metió entre los 16 mejores del Mundial. Gentileza.

Julián Quiñones y Raúl Jiménez convirtieron los goles del vencedor, que reguló en el complemento ante un rival sin reacción que se despidió, al menos, habiéndose regalado la alegría de la victoria frente a Alemania. En el final, vio la roja Piero Hincapié por taparse la boca para hablarle a Santiago Giménez.