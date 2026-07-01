1 de julio de 2026 - 08:10

Mundial 2026: se terminó el sueño de Ecuador ante un México que continúa imparable

MUNDIAL 2026. México tuvo la iniciativa en un primer tiempo impecable y pegó por duplicado con goles de Quiñones y Jiménez para el 2-0 definitivo.

MUNDIAL 2026. La Selección de México superó por 2-0 a Ecuador y se metió en octavos de final. Imparable: 4 juegos, 4 triunfos.&nbsp;

MUNDIAL 2026. La Selección de México superó por 2-0 a Ecuador y se metió en octavos de final. Imparable: 4 juegos, 4 triunfos. 

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Desde las 22 el local, México y la Tri se enfrentarán en el partido eliminatoria por los 16avos de final.&nbsp;

Desde las 22 el local, México y la Tri se enfrentarán en el partido eliminatoria por los 16avos de final. 

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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MUNDIAL 2026. Despu&eacute;s de la lluvia y con dos golazos de Qui&ntilde;ones y Jim&eacute;nez, el Tri super&oacute; con tranquilidad al equipo de Sebasti&aacute;n Beccacece y se meti&oacute; entre los 16 mejores del Mundial.

MUNDIAL 2026. Después de la lluvia y con dos golazos de Quiñones y Jiménez, el Tri superó con tranquilidad al equipo de Sebastián Beccacece y se metió entre los 16 mejores del Mundial.

Julián Quiñones y Raúl Jiménez convirtieron los goles del vencedor, que reguló en el complemento ante un rival sin reacción que se despidió, al menos, habiéndose regalado la alegría de la victoria frente a Alemania. En el final, vio la roja Piero Hincapié por taparse la boca para hablarle a Santiago Giménez.

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México vs. Ecuador: minuto a minuto y estadísticas

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