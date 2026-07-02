Escándalo en el Mundial 2026: Polémico cántico de mexicanos contra Maradona y Argentina se vuelve viral

Tras la clasificación de México a los octavos de final, varios simpatizantes entonaron una ofensiva canción contra el ídolo argentino y el país.

"Maradona se murió": la aberrante canción de hinchas de México contra la Selección Argentina en el Mundial 2026.

La clasificación de la Selección de México a los octavos de final del Mundial 2026 no estuvo exenta de controversia. En las últimas horas, los festejos aztecas quedaron bajo la lupa tras la viralización de un repudiable video en el que un grupo de aficionados entona cánticos ofensivos dirigidos hacia Diego Armando Maradona y el pueblo argentino.

Diego Maradona y la casaca que usó en México 1986. Nació un idilio con el público mexicano que se rompió en los últioms mundiales. Gentileza. El video de la discordia en las redes sociales Las imágenes, que comenzaron a replicarse masivamente en la plataforma X (anteriormente Twitter) a través de cuentas especializadas en cultura de tribunas y fútbol internacional, muestran a varios simpatizantes mexicanos celebrando el pase de ronda. Sin embargo, la polémica estalló por la letra de la canción elegida:

El registro audiovisual no tardó en generar una ola de indignación, principalmente entre los usuarios argentinos, quienes cruzaron con dureza a los fanáticos norteamericanos por considerar el canto como una grave falta de respeto hacia la memoria del astro mundial y hacia todo el país.

“Maradona se murió, porque no se mueren todos LPQLP” - la canción de los mexicanos para ofender a los argentinos pic.twitter.com/XGrZLXACHB — PaseClave (@paseclave__) July 2, 2026 Una rivalidad que crece y cruza los límites La pica futbolística entre Argentina y México ha sumado varios capítulos de alta tensión en el último tiempo. Este folclore se intensificó notablemente a raíz de los cruces directos en los últimos mundiales: