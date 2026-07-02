2 de julio de 2026 - 21:10

Escándalo en el Mundial 2026: Polémico cántico de mexicanos contra Maradona y Argentina se vuelve viral

Tras la clasificación de México a los octavos de final, varios simpatizantes entonaron una ofensiva canción contra el ídolo argentino y el país.

Maradona se murió: la aberrante canción de hinchas de México contra la Selección Argentina en el Mundial 2026.&nbsp;

"Maradona se murió": la aberrante canción de hinchas de México contra la Selección Argentina en el Mundial 2026. 

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La clasificación de la Selección de México a los octavos de final del Mundial 2026 no estuvo exenta de controversia. En las últimas horas, los festejos aztecas quedaron bajo la lupa tras la viralización de un repudiable video en el que un grupo de aficionados entona cánticos ofensivos dirigidos hacia Diego Armando Maradona y el pueblo argentino.

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Diego Maradona y la casaca que us&oacute; en M&eacute;xico 1986. Naci&oacute; un idilio con el p&uacute;blico mexicano que se rompi&oacute; en los &uacute;ltioms mundiales.&nbsp;

Diego Maradona y la casaca que usó en México 1986. Nació un idilio con el público mexicano que se rompió en los últioms mundiales.

El video de la discordia en las redes sociales

Las imágenes, que comenzaron a replicarse masivamente en la plataforma X (anteriormente Twitter) a través de cuentas especializadas en cultura de tribunas y fútbol internacional, muestran a varios simpatizantes mexicanos celebrando el pase de ronda. Sin embargo, la polémica estalló por la letra de la canción elegida:

El registro audiovisual no tardó en generar una ola de indignación, principalmente entre los usuarios argentinos, quienes cruzaron con dureza a los fanáticos norteamericanos por considerar el canto como una grave falta de respeto hacia la memoria del astro mundial y hacia todo el país.

Una rivalidad que crece y cruza los límites

La pica futbolística entre Argentina y México ha sumado varios capítulos de alta tensión en el último tiempo. Este folclore se intensificó notablemente a raíz de los cruces directos en los últimos mundiales:

  • El recordado partido en Qatar 2022.

  • Los recientes enfrentamientos en la actual cita de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

  • El constante "picadito" y los debates subidos de tono entre hinchadas en las distintas plataformas digitales.

A pesar de que el roce entre ambas parcialidades ya es un clásico de las redes sociales, este último episodio tras la clasificación mexicana recibió un repudio generalizado debido a que el tono del cántico cruzó la barrera de la cargada futbolística tradicional.

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