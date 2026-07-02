2 de julio de 2026 - 22:25

Portugal eliminó a Croacia con VAR y dramatismo en el Mundial 2026: ahora se medirá con España

Sin dudas, el mejor partido del Mundial 2026. Portugal reaccionó a tiempo y con goles de CR7 de penal y Ramos en tiempo de descuento, derrotó 2-1 a Croacia. El VAR anuló un gol croata que llevaba la historia a suplementario.

Choque de planetas por los 16avos de final del&nbsp;Mundial 2026. En el Estadio de Toronto,&nbsp;Portugal&nbsp;y&nbsp;Croacia, mano a mano, sin mañana. El que gana sigue en carrera; el que pierde arma las valijas.&nbsp;

Choque de planetas por los 16avos de final del Mundial 2026. En el Estadio de Toronto, Portugal y Croacia, mano a mano, sin mañana. El que gana sigue en carrera; el que pierde arma las valijas. 

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Luka Modric, figura estelar de Croacia.&nbsp;

Luka Modric, figura estelar de Croacia. 

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Portugal juega con Croacia por el Mundial 2026

Portugal juega con Croacia por el Mundial 2026

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EFE/EPA/MIGUEL A. LOPES
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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El Mundial 2026 regaló una de sus noches más dramáticas en los 16vos de final. En un cruce de alta tensión, Portugal derrotó 2-1 a Croacia y selló su boleto a la próxima instancia del certamen, donde protagonizará un clásico imperdible ante España por los octavos de final.

En un dramático final, Portugal eliminó a Croacia y va por España en los octavos de final.

En un dramático final, Portugal eliminó a Croacia y va por España en los octavos de final.

De la sorpresa croata a la remontada lusa

Tras una primera mitad muy estudiada, las emociones estallaron en el segundo tiempo:

  • El golpe de Croacia: A los 8 minutos del complemento, Iván Periši rompió el cero y puso en ventaja al seleccionado balcánico, desatando la euforia de sus hinchas.

  • La reacción de Portugal: El empate llegó desde los doce pasos gracias a la efectividad de Cristiano Ronaldo, quien cambió un penal por gol.

  • Éxtasis en el descuento: Cuando el partido parecía destinado al tiempo suplementario, Gonçalo Ramos conectó un implacable cabezazo a los 48 minutos del complemento para estampar el 2-1.

En un dramático final, Portugal eliminó a Croacia y va por España en los octavos de final

En un dramático final, Portugal eliminó a Croacia y va por España en los octavos de final

La gran polémica de la noche y el veredicto del VAR

El verdadero infarto llegó en la última jugada del partido. Croacia empujó con orgullo y logró gritar el 2-2 que forzaba la prórroga; sin embargo, el VAR intervino de inmediato. Tras revisar la acción por un milimétrico fuera de juego, el árbitro principal anuló el tanto, desatando la protesta masiva del banco croata y sentenciando el destino del encuentro.

El adiós de una leyenda Más allá del resultado, la noche dejó una postal histórica y nostálgica: el último partido de Luka Modri en una Copa del Mundo. El legendario mediocampista se despidió del máximo escenario del fútbol internacional. Señores, de pie: se retira un gigante de la historia de los Mundiales.

Croacia golpeó primero y se puso en ventaja a través de Perisic

Portugal igualó la historia desde los 12 pasos a través de CR7 y el VAR

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