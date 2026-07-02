Portugal eliminó a Croacia con VAR y dramatismo en el Mundial 2026: ahora se medirá con España

Sin dudas, el mejor partido del Mundial 2026. Portugal reaccionó a tiempo y con goles de CR7 de penal y Ramos en tiempo de descuento, derrotó 2-1 a Croacia. El VAR anuló un gol croata que llevaba la historia a suplementario.

Choque de planetas por los 16avos de final del Mundial 2026 . En el Estadio de Toronto, Portugal y Croacia, mano a mano, sin mañana. El que gana sigue en carrera; el que pierde arma las valijas.

El Mundial 2026 regaló una de sus noches más dramáticas en los 16vos de final. En un cruce de alta tensión, Portugal derrotó 2-1 a Croacia y selló su boleto a la próxima instancia del certamen, donde protagonizará un clásico imperdible ante España por los octavos de final.

En un dramático final, Portugal eliminó a Croacia y va por España en los octavos de final. Gentileza. De la sorpresa croata a la remontada lusa Tras una primera mitad muy estudiada, las emociones estallaron en el segundo tiempo:

El golpe de Croacia: A los 8 minutos del complemento, Iván Periši rompió el cero y puso en ventaja al seleccionado balcánico, desatando la euforia de sus hinchas.

La reacción de Portugal: El empate llegó desde los doce pasos gracias a la efectividad de Cristiano Ronaldo , quien cambió un penal por gol.

Éxtasis en el descuento: Cuando el partido parecía destinado al tiempo suplementario, Gonçalo Ramos conectó un implacable cabezazo a los 48 minutos del complemento para estampar el 2-1. En un dramático final, Portugal eliminó a Croacia y va por España en los octavos de final Gentileza. La gran polémica de la noche y el veredicto del VAR El verdadero infarto llegó en la última jugada del partido. Croacia empujó con orgullo y logró gritar el 2-2 que forzaba la prórroga; sin embargo, el VAR intervino de inmediato. Tras revisar la acción por un milimétrico fuera de juego, el árbitro principal anuló el tanto, desatando la protesta masiva del banco croata y sentenciando el destino del encuentro.