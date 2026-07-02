Portugal eliminó a Croacia con VAR y dramatismo en el Mundial 2026: ahora se medirá con España

En un final cinematográfico lleno de polémica, el conjunto lusitano se metió en los octavos de final tras derrotar 2-1 a los croatas. El partido marcó la emotiva despedida de Luka Modri de las Copas del Mundo.
Sin dudas, el mejor partido del Mundial 2026. Portugal reaccionó a tiempo y con goles de CR7 de penal y Ramos en tiempo de descuento, derrotó 2-1 a Croacia. El VAR anuló un gol croata que llevaba la historia a suplementario.
En un final cinematográfico lleno de polémica, el conjunto lusitano se metió en los octavos de final tras derrotar 2-1 a los croatas. El partido marcó la emotiva despedida de Luka Modri de las Copas del Mundo.
El Mundial 2026 regaló una de sus noches más dramáticas en los 16vos de final. En un cruce de alta tensión, Portugal derrotó 2-1 a Croacia y selló su boleto a la próxima instancia del certamen, donde protagonizará un clásico imperdible ante España por los octavos de final.
Tras una primera mitad muy estudiada, las emociones estallaron en el segundo tiempo:
El golpe de Croacia: A los 8 minutos del complemento, Iván Periši rompió el cero y puso en ventaja al seleccionado balcánico, desatando la euforia de sus hinchas.
La reacción de Portugal: El empate llegó desde los doce pasos gracias a la efectividad de Cristiano Ronaldo, quien cambió un penal por gol.
Éxtasis en el descuento: Cuando el partido parecía destinado al tiempo suplementario, Gonçalo Ramos conectó un implacable cabezazo a los 48 minutos del complemento para estampar el 2-1.
El verdadero infarto llegó en la última jugada del partido. Croacia empujó con orgullo y logró gritar el 2-2 que forzaba la prórroga; sin embargo, el VAR intervino de inmediato. Tras revisar la acción por un milimétrico fuera de juego, el árbitro principal anuló el tanto, desatando la protesta masiva del banco croata y sentenciando el destino del encuentro.
El adiós de una leyenda Más allá del resultado, la noche dejó una postal histórica y nostálgica: el último partido de Luka Modri en una Copa del Mundo. El legendario mediocampista se despidió del máximo escenario del fútbol internacional. Señores, de pie: se retira un gigante de la historia de los Mundiales.