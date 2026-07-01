Bélgica venció de forma agónica y épica a Senegal en uno de los partidos más emocionantes del Mundial 2026

Bélgica y Senegal protagonizaron un partido inolvidable en el Seattle Stadium en el marco de los 16vos de final del Mundial 2026. Los de África lo ganaban 2 a 0, pero los europeos lograron igualarlo en el cierre para forzar el tiempo extra, donde Tielemans se vistió de héroe para el 3 a 2 definitivo.
Fue una tarde de locos. Uno de esos encuentros que quedan grabados a fuego en la memoria del pueblo futbolero. Dos equipos entregando hasta la última gota de sudor para quedarse con el triunfo y un trámite cambiante, con muchos goles y abierto hasta el cierre. Así fue el choque de 16vos de final entre los europeos y los africanos.
Diario Los Andes 2026 (1)
El que empezó mejor y amagó con un fuerte batacazo fue Senegal. De entrada, Ismaïla Sarr reventó el palo con un disparo que levantó a toda la grada. Minutos después, Habib Diarra aprovechó el rebote de un centro que también había tenido la misma suerte, y estampó el 1 a 0. Ya en la segunda mitad, Ismaïla Sarr se sacó las ganas de gritar su propio gol tras parar de pecho un pase de 70 metros de Niakhate y vencer la resistencia del portero Courtois.
Hasta ese momento, 6' de la segunda mitad, era todo del elenco de África. Dominaba la posesión del balón, superaba a Bélgica en cada sector del campo, y parecía que tenía abrochada una victoria importante. Sin embargo, en el mejor momento comenzó a flaquear. Sobre el cierre mismo del encuentro, Romelu Lukaku y Youri Tielemans consiguieron el inesperado empate. En tres minutos pasó de estar eliminado a forzar el tiempo extra.
Senegal nunca pudo recuperarse anímicamente de ese golpazo. Trató de volver a marcar el paso del encuentro, pero no pudo lograrlo. Así, después de batallar durante 30 minutos, volvió a sufrir en la agonía. En este caso, cuando Lukebakio sacó un remate peligroso que se estrelló en el travesaño, generando la revisión del VAR por una falta de Lamine Camara sobre Youri Tielemans. El propio futbolista Belga fue el encargado de hacerse cargo de la ejecución que dio vuelta la historia.
Gran triunfo de Bélgica, que lo perdía por dos tantos de diferencia hasta el minuto 40 de la segunda parte, y terminó venciendo por 3 a 2 en uno de los partidos más emocionantes de todo el Mundial 2026. Ahora esperará al ganador de Estados Unidos - Bosnia, con el que chocará en octavos de final.
Minuto a minuto y estadísticas de Bélgica - Senegal: