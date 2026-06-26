26 de junio de 2026 - 18:23

Senegal vapuleó a Irak en un partido sin equivalencias y le mete presión a los terceros del Mundial 2026

El elenco de África superó 5 a 0 a Irak, y quedó en el tercer escalafón del Grupo I de la Copa del Mundo.

Senegal - Irak, por el Mundial 2026

Senegal - Irak, por el Mundial 2026

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EFE/EPA/EDUARDO LIMA
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

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El equipo de África sabía que la única opción disponible para seguir soñando con la clasificación a los 16vos de final de la Copa del Mundo era ganar, y hacerlo por muchos goles. Por tal motivo, salió mentalizado a llevarse puesto a su rival de turno y no sorprendió que en todo momento buscara el arco de enfrente.

La intención pasó a convertirse en una realidad apenas cuando transcurrían 3 minutos, y Lamine Camara encontró el buen cabezazo de Abdoulaye Seck en un córner. Unos instantes más tarde, el defensor Rebin Sulaka se la regaló a Mané en la puerta del área, y no tuvo otra alternativa que bajarlo para que no sea gol, lo que decantó en su expulsión a través del VAR. En menos de 15 minutos de partido, Irak ya estaba complicadísimo.

Senegal aplastó a Irak por 5 a 0:

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El dominio Senegalés continuó profundizándose, pero recién se trasladó al marcador en la segunda mitad cuando Ismaila Sarr la mandó a guardar ante el quedo defensivo en la excelente acción individual de Camara. Historia liquidada.

La lluvia goleadora se desató con todo a partir de allí, debido a que Irak perdió todo tipo de motivación y orden táctico. Pape Gueye anotó el tercero a los 13', y se despachó con un tanto de buena factura para el 4 a 0. Ya sobre 36', y cuando el cuadro de Medio Oriente sufría cada minuto dentro del campo, Iliman Ndiaye puso cifras definitivas con un tremendo disparo desde la puerta del área grande, que superó la resistencia del arquero.

Triunfo importante para Senegal, que sueña con seguir con vida en el Mundial 2026 y quedarse con uno de los ocho cupos disponibles para los mejores terceros. Por ahora, está adentro mientras espera el final de la fase de grupos. Irak, mientras tanto, se despidió de una Copa del Mundo donde no logró dar la talla.

Minuto a minuto y estadísticas de Senegal - Irak:

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