Irán denuncia condiciones extremas en el Mundial 2026 pero deja un mensaje de paz: "Nos vamos con dignidad"

El equipo, que viaja diariamente desde Tijuana por restricciones logísticas, dejó un mensaje resaltando el espíritu de la antigua Persia y agradeciendo la hospitalidad local.

La nota de Irán en el vestuario del Mundial: "Que la paz prevalezca entre todas las naciones".

La selección de Irán dejó una nota manuscrita en su vestuario del Los Angeles Stadium tras empatar sin goles contra Bélgica en el Mundial 2026. El mensaje, difundido por la federación iraní, resalta la dignidad del equipo y pide por la paz entre las naciones, a pesar de enfrentar severas restricciones logísticas y de viaje durante el torneo.

La nota, publicada por la Federación de Fútbol de Irán (FFIRI), conecta la historia milenaria con el presente: "Desde la antigua Persia de hace miles de años hasta el Irán civilizado de hoy, el espíritu de Irán permanece vivo y firme". Los jugadores expresaron su posición tras los dos primeros encuentros en la ciudad, afirmando: "Vinimos a Los Ángeles con orgullo, competimos con honor y nos vamos con dignidad".

image Traslados desde Tijuana y restricciones de visa El gesto de los futbolistas ocurre en medio de condiciones que la delegación considera adversas para la alta competencia. Debido a restricciones operativas y de visado, Irán ha tenido que establecer su campamento base en Tijuana, México, cruzando la frontera hacia Estados Unidos únicamente para disputar los encuentros. Para el partido ante Bélgica, los jugadores aterrizaron en suelo estadounidense el sábado por la noche, jugaron el domingo al mediodía y tenían previsto abandonar el país esa misma noche.

Esta dinámica de traslado constante fue criticada por el entrenador Amir Ghalenoei, quien calificó a su selección como "el equipo más oprimido de todo el Mundial". Ghalenoei señaló que las complicaciones con las visas para entrar tanto a Estados Unidos como a México, sumadas a la falta de tiempo de preparación, dificultaron la tarea del grupo. Ante estos hechos, la federación iraní informó que planea presentar una queja formal ante la FIFA por los arreglos de viaje.

A pesar de la logística, el equipo destacó el apoyo recibido en Los Ángeles, ciudad con la mayor población iraní en Estados Unidos. En su escrito, los deportistas incluyeron un agradecimiento específico: "Gracias, Los Ángeles, por su hospitalidad. Y gracias a cada iraní que dio su corazón, voz y alma por Irán durante estos 180 minutos". El texto cierra con un llamado a la concordia: "Que la paz, el respeto y la amistad prevalezcan entre todas las naciones".