Estados Unidos afloja la presión sobre Irán y suspende sanciones al petróleo por dos meses

Estados Unidos suspendió por 60 días las sanciones que pesaban sobre las exportaciones de petróleo de Irán , una decisión que forma parte de los compromisos asumidos en el marco del acuerdo ampliado de alto el fuego alcanzado entre ambos países.

Un nuevo hallazgo en Estados Unidos podría cambiar cómo entendemos la evolución en la Tierra

Quién es Donny the Duck, el pato estadounidense que hoy lidera la hinchada de Escocia en el Mundial 2026

La exención emitida este lunes llega después de las negociaciones celebradas durante el fin de semana en Suiza entre Estados Unidos e Irán, que el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, calificó como “conversaciones productivas” , reportó la cadena CNN.

“Irán se ha comprometido a garantizar el tránsito libre y abierto por el estrecho de Ormuz y a permitir el ingreso de inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) al país”, escribió Bessent en una publicación en X.

“Como parte del marco acordado, el Departamento del Tesoro ha emitido una licencia general temporal de 60 días que autoriza la producción, entrega y venta de petróleo iraní” , agregó.

La exención permite a Irán vender y entregar petróleo sin sanciones hasta el 21 de agosto a casi cualquier país del mundo. Esta medida también significa que Estados Unidos puede importar petróleo crudo y otros “productos petroquímicos y derivados del petróleo de origen iraní” para uso interno.

Las ventas de petróleo y gas de Irán habían sido objeto de fuertes sanciones por parte del gobierno estadounidense desde que el presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó su campaña de “máxima presión” sobre Teherán, tras la retirada unilateral de Estados Unidos del anterior acuerdo nuclear negociado por la administración Obama.

El levantamiento de las sanciones dará a Irán un enorme impulso financiero mientras continúa negociando con Estados Unidos para recuperar sus aproximadamente 100.000 millones de dólares en activos financieros congelados, dinero que la Casa Blanca asegura que puede garantizar que solo se utilice con fines humanitarios, según CNN.

El Banco Central iraní celebra el “progreso”

Por su parte, el Banco Central de Irán declaró que se habían logrado “avances significativos” en la liberación de los activos financieros congelados de Teherán durante la primera ronda de negociaciones con Estados Unidos en Suiza.

El gobernador del banco, Abdolnaser Hemmati, declaró a la agencia de noticias semioficial Tasnim: “Si Dios quiere, en los próximos días se pondrá en marcha gradualmente el acceso a los recursos bajo ciertas condiciones”.

La cláusula 11 del memorando de entendimiento establece que Estados Unidos pondrá a disposición de Irán los fondos congelados o restringidos “en su totalidad” una vez que se implemente el acuerdo.

Según informó The Wall Street Journal, y también ha sido informado por CBS News, Estados Unidos ha estado trabajando con Qatar en un plan para poner a disposición del régimen miles de millones de dólares de los activos congelados de Irán con fines humanitarios, probablemente comenzando con los 6.000 millones de dólares que se encuentran en Qatar.