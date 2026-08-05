5 de agosto de 2026 - 18:43

ICE detuvo a una argentina en Estados Unidos cuando viajaba entre ciudades para ver un partido del Mundial

Iliana Noelí Lick fue interceptada en el aeropuerto de Filadelfia cuando viajaba a ver a la Selección argentina en el Mundial y fue trasladada a una cárcel en Nuevo México.

Iliana Noelí Lick fue detenida por el ICE en Estados Unidos

Iliana Noelí Lick fue detenida por el ICE en Estados Unidos

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Iliana Noelí Lick, una joven argentina que reside y trabaja en Estados Unidos desde hace un tiempo, fue detenida el pasado mes de julio por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) e investigan si ingresó al país de manera ilegal.

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El arresto se produjo el 11 de julio cerca de las 7 de la mañana en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia, momentos antes de que pudiera abordar un vuelo hacia Kansas City para asistir al partido de cuartos de final de la Selección argentina contra Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.

La argentina trabajaba como niñera para dos familias en la ciudad de Filadelfia. Su pareja, Steven Melchiorre, relató el traumático momento en que recibió una llamada de Iliana desde el aeropuerto: “Era Iliana llorando por teléfono y diciendo: ‘El ICE me arrestó’”.

Según Melchiorre, el arresto fue totalmente inesperado, ya que la joven nunca ha cometido delitos, siempre ha pagado sus impuestos y nunca faltó a una audiencia migratoria.

No obstante, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene que Lick ingresó legalmente al país con una visa de turista en marzo de 2023, pero permaneció en el territorio más allá del tiempo permitido.

Investigan si la joven argentina ingresó de forma ilegal a EEUU

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Situación legal y respuesta oficial

La defensa de la argentina argumenta que ella poseía una solicitud de visa de trabajo en trámite y que estaba buscando regularizar su residencia permanente. Sin embargo, el DHS fue tajante al respecto, aclarando que tener trámites pendientes no garantiza inmunidad frente a una detención ni confiere un estatus legal automático.

Actualmente, Lick ha sido trasladada desde Filadelfia al Centro de Procesamiento del Condado de Otero, una instalación de seguridad ubicada en Nuevo México, donde espera una resolución judicial que determine si será deportada o si se le otorgará una fianza.

El caso de Iliana no parece ser un hecho aislado. Según organizaciones de defensa del inmigrante, el aeropuerto de Filadelfia es uno de los al menos 15 terminales aéreas en Estados Unidos que han registrado un incremento notable en las detenciones migratorias en las últimas semanas.

De hecho, se reporta que al menos otras seis personas fueron arrestadas en circunstancias similares en esa misma terminal desde mediados de julio.

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